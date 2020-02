“Querelata!”. Guai in vista per Selvaggia Roma, l’accusa contro di lei è pesante

Selvaggia Roma nei guai, a dirlo è l’ex Francesco Chiofalo. L’ex volto di Temptation Island si è confessato ai microfoni di Casa Chi è ha raccontato una storia davvero insapettata. “Sono perseguitato da questa donna da quattro anni. Se lei avesse problemi da risolvere con me, ha il mio numero e potrebbe chiamarmi, oppure potrebbe denunciarmi e andare dall’avvocato. Lei sta speculando su una relazione che, per me, non ha contato niente”.

"La deve smettere di perseguitarmi perché lo fa anche privatamente, e voi non lo sapete! Non stai più con me da tanti anni e, quindi, dalla vita mia che vuoi? Che si facesse una vita sua! Non gliene frega più a nessuno di sentir parlare di Francesco e Selvaggia! Non posso pagare per tutta la vita per essere stato con lei".

















Tra i due è finita da tanto tempo. Eppure, stando a quanto raccontato da Chiofalo, la Roma non si sarebbe mai arresa e avrebbe tentato in tutti i modi di tornare con l'ex compagno in modo ossessivo. "Mi sono rivolto al mio avvocato per farle una querela per persecuzione mediatica a scopi diffamatori e, ora, le faranno un c..o così!", ha tuonato l'uomo ai microfoni di 361 Magazine.















"Le ho chiesto, dopo quattro anni, di deporre l'ascia di guerra e di non rompermi più le pa..e, ma lei è riuscita a riportare questa notizia facendo credere che volessi rimettermi con lei. Ma nemmeno morto! Anzi, quando mi sono lasciato, la signorina è venuta fuori casa mia e l'ho dovuta cacciare a calci nel cu..o! Mi voleva saltare addosso!".











Selvaggia Roma nasce nella Capitale il 29 Ottobre 1990. Giovanissima, partecipa alla trasmissione cult di canale 5, Uomini e donne, per corteggiare Alessio Lo Passo. La bella Selvaggia ha lavorato in un Bed & Breakfast nella Capitale, di proprietà della famiglia del suo ex fidanzato Francesco Chiofalo. Ma non è tutto qui: la Roma è anche una speaker di Elleradio, una radio nata a Roma nel 1999 e una modella. Con la sua partecipazione a Temptation Island, ha raggiunto moltissimi followers su Instagram, dove ad oggi sfoggia tutta la sua bellezza, praticando molto sport e arrivando ad essere definita come una vera e propria fitness influencer

