Alberto Angela e il paparazzo. Le foto rubate, poi arriva la polizia: cosa è successo

Nelle ultime ore Alberto Angela è finito su tutti i giornali. Il conduttore è stato paparazzato da Mattia Brandi per le strade di Roma, mentre passeggiava tra i fan incuriositi. Alberto, che si trovava in compagnia del figlio Alessandro, non ha gradito la presenza del fotografo e gli ha chiesto di eliminare le foto. Il risultato? Brandi ha chiamato la polizia che è prontamente giunta sul luogo.

La discussione è andata avanti per un po', stando alle parole di Mattia che ha dichiarato al settimanale 'Oggi' di aver richiesto l'intervento delle forze armate: "Dopo venti minuti di discussione mi è sembrata la cosa più sensata da fare. Ero stupefatto, non mi è mai successo che un vip reagisse così", ha detto il fotografo che nonostante i 20 anni di esperienza è rimasto sorpreso dopo l'accaduto. Angela è sempre disponibile alle foto ma in questo caso papà Alberto ha voluto proteggere il figlio con tutte le sue forze.

















Anche Angela ha voluto fornire la sua spiegazione: "Non mi nego mai ai fotografi, sono disponibilissimo anche per i selfie col pubblico, ma da padre di famiglia mi sentivo in dovere di tutelare i diritti di mio figlio minore. E comunque, il dialogo tra me e il fotografo si è svolto in un clima di assoluta cordialità".















La reazione di Alberto Angela è connessa solamente alla volontà di tutelare il piccolo Alessandro e di non diffondere le sue immagini, soprattutto dopo la sovraesposizione mediatica del secondogenito Edoardo. Nonostante il profilo blindato dalle opzioni sulla privacy, lo scorso anno un suo scatto era sfuggito al controllo ed era diventato virale. Probabilmente opera di una bravata, si dice che a diffonderlo sia stata un'amica/follower del giovane.









Il fotografo si è subito giustificato promettendo di oscurare il volto del minore al momento della pubblicazione. Le foto sono rimaste al paparazzo che, tuttavia, ha reso irriconoscibile il volto di Alessandro e il settimanale rassicura il pubblico: tutto si è svolto nella più assoluta cordialità come, del resto, ci si aspetta da Angela.

