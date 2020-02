Potrebbero esserci clamorose novità nel rapporto tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino. I due, che si sono conosciuti e fidanzati grazie a ‘Uomini e Donne’, hanno iniziato la relazione in maniera particolare nel Trono Classico. Infatti, prima il giovane ha scelto Veronica beccandosi un incredibile rifiuto e poi a sorpresa lei ha invitato Alessandro a corteggiarla una volta salita sul trono. Ma in quel caso lui preferì non mettersi in gioco e diede una sorta di ultimatum alla Burchielli.

Quest'ultima prese la decisione di abbandonare il dating show di Maria De Filippi e di cominciare la love story col ragazzo. E, osservando le storie Instagram pubblicate in passato, sembrava proprio che il legame procedesse nel migliore dei modi. Ma potrebbe essere accaduto qualcosa nei giorni scorsi. Certo, il discorso fatto da Veronica è generico e non viene nominato direttamente l'ex tronista, ma in molti ipotizzano che lo sfogo social di lei sia in riferimento alla loro relazione.

















Sui social si è potuto apprezzare un grandissimo feeling nella coppia, ma Veronica Burchielli ha risposto nelle scorse ore ad alcune domande poste dai suoi fan. Un follower in particolare le ha chiesto come stesse andando la sua vita e la sua risposta ha spiazzato un po' tutti: "Onesta? Sto affrontando un momento particolare, un po' difficile. Magari un giorno vi racconterò un po' di cose". Nessun cenno a Zarino, ma la preoccupazione degli utenti serpeggia eccome.























Era stato comunque Alessandro recentemente a lanciare un primo campanello d'allarme. Aveva infatti parlato di alcune difficoltà nel loro rapporto. Che potrebbe risollevarsi se si dovesse prendere una decisione importante come andare a convivere. Ma forse la Burchielli non si sente ancora abbastanza pronta e questa sua titubanza potrebbe in teoria anche mettere a repentaglio il tutto. Ma non resta che aspettare dichiarazioni ufficiali dei due per saperne qualcosa in più.

I fan, che dunque stanno seriamente iniziando a pensare che il loro legame potrebbe non essere più saldo, hanno notato che mancano da diversi giorni foto insieme scattate da Alessandro e Veronica. Non sappiamo se sia soltanto una coincidenza, ma quelle dichiarazioni della giovane non tranquillizzano nella maniera più assoluta. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore.

