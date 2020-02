“Buon compleanno my PRINCESS”, scrive il famoso papà sotto a una foto del bacio con la sua Martina. In questo modo l’ha presentata a tutto il suo vasto pubblico social. La figlia del campione ha compiuto 18 anni e ha festeggiato in grande stile, con un party stile ‘regina del ghiaccio’, come ci rivelano le tante fotografie condivise tanto dal papà quanto dalla festeggiata sui rispettivi profili Instagram.

Lei, invece, ha commentato così la serie di scatti realizzati alla festa organizzata all’interno di una nota discoteca napoletana: con l’emoticon di una torta con le candeline e poi con la scritta ‘Ice party’, che fa riferimento al tema della festa. Bellissima Martina vestita tutta di paillettes argentate, nei toni del ghiaccio appunto, per la sua serata speciale. E per i suoi 18 anni non potevano certo mancare i suoi familiari: papà Paolo, mamma Daniela e iil fratello più piccolo Andrea, 15 anni. (Continua dopo la foto)

















Lei è Martina Cannavaro, primogenita dell’ex calciatore e ora allenatore Paolo a cui somiglia in modo impressionante e della storica moglie Daniela. Ex difensore di Napoli e Juventus e campione del mondo nel 2006 con l’Italia, Fabio Cannavaro si è trasferito in Cina per allenare il Guangzhou Evergrande, squadra che nella scorsa stagione ha vinto il campionato cinese. L’anno precedente era in cima alla lista degli allenatori più pagati della Chinese Super League, il quarto nel mondo dietro a Marcello Lippi, Pep Guardiola e José Mourinho. (Continua dopo la foto)















Ma di recente il mitico Paolo Cannavaro ha espresso il desiderio di tornare in Italia dove vivono i suoi affetti più cari: “Ho un contratto per altri 3 anni – ha detto in un’intervista – Io sto facendo la gavetta in Cina. L’obiettivo primario è far crescere i giovani, ma poi se qualcosa va male vieni messo in discussione, per questo l’obiettivo è vincere tutto. Un giorno mi piacerebbe allenare in Italia, ma vedo tanti miei ex compagni che non hanno vita facile”. (Continua dopo la foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Buon compleanno my PRINCESS 👸❄️ #18 Un post condiviso da Fabio Cannavaro (@fabiocannavaroofficial) in data: 22 Dic 2019 alle ore 12:16 PST

Visualizza questo post su Instagram 🎂 Un post condiviso da Martina Cannavaro (@martinacannavaro) in data: 24 Dic 2019 alle ore 6:01 PST



Per il 18esimo compleanno della sua Martina non poteva mancare. La prima figlia di Paolo e Daniela Cannavaro è fidanzata da circa un anno con Achille Tagliamonte, 19 anni. Lui è il figlio dei proprietari del famoso “Rigatoni” di Formentera e si divide tra Napoli e Palma di Maiorca, dove lavora nell’attività di famiglia, ma è anche proprietario di un lussuoso bed and breakfast nel capoluogo campano.

Irriconoscibile! Fino a pochi anni fa bomba sexy della tv, oggi così: è proprio ‘lei’