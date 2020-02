La fantastica showgirl Sabrina Salerno, che ha fatto sognare milioni di italiani, non smette di sorprendere. Dopo averla apprezzata al Festival di Sanremo, essendo stata una delle donne scelte da Amadeus, continua ad infiammare la rete con scatti decisamente sensuali sui social network. Anche alcune ore fa ha nuovamente mandato in tilt i suoi fan, che non hanno non potuto ammirare la sua incredibile bellezza. Nonostante non sia più una ragazzina, è ancora invidiata da tante giovani.

Il suo fisico è meraviglioso e molti follower, alla vista di questa foto, hanno rischiato seriamente di sentirsi male. Le sue curve sono assolutamente mozzafiato e gli utenti hanno anche gettato l’occhio su un dettaglio in particolare. Per l’ennesima volta Sabrina ha colpito nel segno e dunque tutti si aspettano che continuerà a postare simili immagini paradisiache anche nei prossimi giorni. Vediamo come si è presentata. (Continua dopo la foto)

















All’interno di uno studio fotografico, la Salerno si è immortalata con indosso un favoloso abito estremamente attillato di colore bianco e nero, che ha messo in evidenza un corpo da urlo. Oltre al suo sguardo sexy, i suoi innumerevoli ammiratori hanno puntato l’attenzione sullo spettacolare décolleté, che sembra debba fuoriuscire da un momento all’altro. Ed anche la visione incredibile delle sue gambe perfette ha reso il post ancora più interessante. Inevitabili le decine di complimenti. (Continua dopo la foto)























Più di 16 mila i like totalizzati dalla 51enne. Questi invece i messaggi più significativi pubblicati dai fan: “Bella come sempre”, “Più in forma di 30 anni fa, incredibile”, “Ti adoro”, “Che bella che sei”, “Sì, vabbè…ciao”, “Mamma mia”. Altri ancora: “Sei unica”, “Dire stupenda è decisamente poco”, “Mito”, “Sei sempre in gran forma”, “Solo vedendo le tue foto la mia vita diventa migliore”, “Sei troppo top”, “La Salerno patrimonio dell’Unesco”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Material world… Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 18 Feb 2020 alle ore 3:04 PST

Classe 1968, icona sexy degli anni ’80, Sabrina Salerno è stata scoperta da Claudio Cecchetto. Tra i suoi album più celebri ricordiamo Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop. Anche se è impossibile dimenticare singoli come Sexy Girl e Boys (Summertime Love). E prima di Sanremo aveva dichiarato: “Avevo voglia di tornare in televisione, ma non avrei mai immaginato che sarebbe stato con il Festival. Sono contenta di lavorare con Amadeus: è una persona molto gentile con tutti, cosa non comune in questo ambiente”.

