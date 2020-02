In un’intervista rilasciata alla rivista ‘Oggi’, l’opinionista del ‘Grande Fratello Vip’ Wanda Nara è tornata a parlare del marito Mauro Icardi e dell’ipotesi di un suo trasferimento nelle fila della Juventus: “Se Mauro andrà mai alla Juve? Questo proprio non lo so. Non so se l’anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi, col calcio non si sa mai. Lui sceglierà e noi lo seguiremo”. La procuratrice dell’attaccante del Paris Saint-Germain ha poi aggiunto che difficilmente avvengono tra di loro diverbi.

“Sì, è veramente difficile che capiti di discutere perché conosco davvero molto bene Mauro, so esattamente cosa vuole come calciatore e anche cosa lo fa stare bene come uomo. Il fatto che io lo accompagni nelle sue scelte come moglie e procuratrice per lui è una sicurezza in più”, ha affermato Wanda. Che oggi, 19 febbraio, ha voluto farle un regalo social molto interessante nel giorno del 27esimo compleanno dell’ex atleta dell’Inter. (Continua dopo la foto)

















Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un’immagine in compagnia del marito. I due sono completamente nudi e lei lo abbraccia. Nella didascalia, la donna ha commentato: “Buon compleanno amore mio per molti altri sogni insieme. Ti amo infinitamente e ogni giorno sono più orgogliosa del papà e del marito che sei. Ti amo infinitamente, felice 27, il nostro numero, ti amo!”. Tantissimi i messaggi di auguri inviati dai loro fan, che hanno anche dispensato più di 240 mila mi piace. (Continua dopo la foto)























“Buon compleanno amore della mia vita”, “Auguriii”, “Siete bellissimi”, “Augurissimi Maurito”, “Torna in Italia!”, “Auguri capitano”, “Torna a Milano, ci manchi”, “Auguri bomber”, alcuni dei messaggi significativi. Altri ancora hanno scritto: “Auguri Mauro del mio cuore”, “Sei fantastico”. Alcuni hanno invece ironizzato e criticato Icardi per non essere sceso in campo nemmeno un minuto nell’incontro di Champions League della sua squadra, disputato ieri contro il Borussia Dortmund. (Continua dopo la foto)

Nella puntata di ieri del ‘GF Vip’ Wanda Nara si è presentata con un completo firmato Babylon composto da una maxi gonna a vita alta dal profondo spacco laterale e un body di raso con le maniche lunghe e a sbuffo. Impossibile non far cadere gli occhi sulla vertiginosa scollatura a V che, come accaduto nelle scorse puntate, rivelava l’assenza di reggiseno.

