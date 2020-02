Il 70° Festival di Sanremo, nonostante le tante polemiche e i colpi di scena come la squalifica di Bugo e Morgan, è stato un grandissimo successo. Oltre alla bravura del direttore artistico Amadeus e di Fiorello, colui che ha emozionato non poco i telespettatori da casa è stato il cantautore Tiziano Ferro. Messa da parte la kermesse musicale più importante d’Italia, anche lui è tornato alla vita di tutti i giorni ed ha deciso di pubblicare un post su Instagram per spiegare cosa sta facendo.

Dopo Sanremo è ritornato negli Stati Uniti, dove vive assieme al marito Victor Allen, con quest’ultimo che lavora in un’agenzia di marketing nella città di Los Angeles. A bordo del velivolo ha anche incontrato l’ex capitano dell’Inter, Javier Zanetti, ed i due si sono scattati insieme una foto ricordo. Tiziano si era inoltre complimentato con lui, scrivendo: “I campioni fuori e dentro il campo”. Ma torniamo all’attualità e vediamo cosa l’artista laziale ha fatto nelle scorse ore. (Continua dopo la foto)

















Una volta giunto in California, Ferro ha nuovamente vestito i panni casalinghi ed ha postato sul popolare social network uno scatto che lo immortala mentre fa la spesa: “Quando la settimana parte da bravo marito che va a fare la spesa. I veri successi della giornata!”. Nell’istantanea si intravede un carrello e lui appare molto sorridente. Lo stress sanremese è ormai archiviato, quindi è tempo solo di dedicarsi a Victor e alle faccende di casa. Vediamo come hanno reagito i fan davanti a questa foto. (Continua dopo la foto)























Oltre 165 mila i like conquistati dall’artista originario di Latina. Ed i follower hanno commentato: “Oh santo cielo quanto sei splendido”, “Ma la tua bellezza anche quando vai a fare la spesa!?”, “Sembri un bimbo al supermercato”, “Ah, che uomo fortunato il tuo Victor”, “Ti amo”, “Sei il sole”, “Bella la normalità, buona settimana e buona spesa!”, “Che bella persona che sei”, “Tu con me ti dovevi sposare”, “Una meraviglia”. (Continua dopo la foto)

Il coniuge Victor Allen non è conosciuto nel mondo dello spettacolo ed ha una laurea, conseguita all’Università Politecnica della California di San Luis Obispo. Ha dapprima lavorato per circa 14 anni in un’azienda dedita alle costruzioni e poi è diventato vicepresidente del settore marketing della ‘Warner Bros’. Oggi è direttore operativo dell’agenzia di consulenza ‘Levine Partners’.

