Adesso non ci sono più dubbi: la cantante Nina Zilli ha trovato finalmente l’amore. La donna, protagonista recentemente al Festival di Sanremo dove ha duettato con Diodato nella serata Cover, con quest’ultimo poi vincitore della kermesse musicale, ha ufficializzato tramite i social l’avvenuto fidanzamento. Ed il partner è anche un personaggio noto. Stiamo parlando del rapper Danti. Era stata l’agenzia di stampa giornalistica Adnkronos ad anticipare la notizia di una loro relazione sentimentale.

Infatti aveva scritto: "I due avrebbero approfondito la loro conoscenza durante la lavorazione del singolo 'Tu E D'Io' e del relativo video, lo scorso autunno. Nello stesso periodo, infatti, circolarono le prime voci di una rottura tra la cantante piacentina e l'allora fidanzato pittore Omar Hassan". Con Hassan la Zilli è stata unita per tre anni. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio cosa la neo coppia ha affermato durante alcune Instagram stories.

















Nel filmato a dir poco romantico, i due si sono scambiati alcuni baci ed hanno affermato: "Siamo carini? Siamo più carini o più ubriachi? Siamo fidanzati…". Nina e Danti sembrano già avere un gran feeling ed hanno fatto una gita in una celebre cantina della Franciacorta, un'area famosa per il vino che si trova in provincia di Brescia. Andiamo a conoscere più da vicino chi è il collega che ha fatto perdere la testa all'artista dell'Emilia-Romagna.























Il suo vero nome è Daniele Lazzarin ed è la voce dei Two Fingerz. Il duo è nato assieme al produttore Riccardo 'Roofio' Garifo. Dal 2007, anno in cui ha iniziato a duettare con lui, ha dato vita a sei album musicali. Si ricordano soprattutto 'Figli del caos' e 'La tecnica Bukowski'. Classe 1981, la sua città natale è Desio, in provincia di Monza-Brianza. Ha instaurato delle collaborazioni con Fabio Rovazzi in canzoni come 'Andiamo a comandare'. Inoltre, ha scritto 'Senza pagare' e 'Sconosciuti da una vita' per Fedez e J-Ax.

Nella sua carriera artistica si contano anche altre collaborazioni con colleghi come Max Pezzali, Annalisa, Benji e Fede, Giaime, Giuliano Palma e Fabri Fibra. Nina Zilli ha invece partecipato per l’ultima volta al Festival di Sanremo due anni fa, portando in gara il brano ‘Senza appartenere’, classificatosi al diciassettesimo posto. In televisione è stata guest star su Rai 2 del programma ‘Improvviserai’, andato in onda dal 18 luglio 2019 fino allo scorso 29 gennaio.

