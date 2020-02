Elisabetta Gregoraci è una 40enne da urlo. La conduttrice e showgirl calabrese ha da poco festeggiato in grande stile il suo compleanno. Si è regalata una super festa al Twiga di Montecarlo organizzata dall’ex marito Flavio Briatore e le immagini, nemmeno a dirlo, sono poi state postate sul suo profilo Instagram e su quelli dei numerosi invitati. Naturalmente vip. Alla mezzanotte dell’8 febbraio era stato il figlio Nathan Falco a sorprenderla regalandole una meravigliosa rosa rossa e una piccola torta.

Poi il party. Per l'occasione Elisabetta ha sfoggiato un look stratosferico che metteva in risalto il suo fisico tonico e scolpito e le sue curve, ovvero un mini dress di colore bianco con alcuni ricami. Immancabile la presenza anche della sorella Marzia e del papà Mario, che non potevano certo perdersi questa ricorrenza, ma come detto c'erano anche tanti volti noti.

















Da Michela Coppa al pilota di Formula Uno Felipe Massa accompagnato dalla moglie, fino a Victoria Silvstedt e alla stilista bolognese Elisabetta Franchi. E poi l'ex marito e papà di Nathan, con cui 'Eli' dopo la separazione ha riallacciato i rapporti anche e soprattutto per il bene del figlio avuto 10 anni fa. E con cui ha anche posato per uno scatto.















Un compleanno indimenticabile. Al party per i suoi 40 anni la Gregoraci si è scatenata tra balli e selfie con gli ospiti ma chi ancora pensa a un ritorno di fiamma con l'imprenditore è fuori strada. A quanto sostiene Diva e Donna, infatti, la showgirl avrebbe un "nuovo cavaliere" con cui è stata paparazzata durante una cena nella Capitale.











Non erano soli, c’erano anche alcuni amici nel ristorante romano dove il magazine ha intercettato Elisabetta Gregoraci. Ma l’attenzione si è focalizzata su Alessandro Carollo, di professione osteopata e fisioterapista. Elisabetta è una sua paziente, come Belen Rodriguez e Paola Barale, ma secondo Diva e Donna tra loro ci sarebbe del tenero. Al momento resta un gossip ma chissà, magari arriverà presto una dichiarazione in merito dei diretti interessati.

