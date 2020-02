Tra i volti storici di Uomini e Donne c’è sicuramente Giulia Montanarini. Sorella di Claudia, anche lei ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, ed ex showgirl del Bagaglino, nel 2011 sedeva accanto a Teresanna Pugliese e Gianfranco Apicerni. Alla fine del suo percorso, la Montanarini aveva scelto Alessio Lo Passo. La loro storia è durata due mesi circa, poi è stata accompagnata da una serie di strascichi e di dichiarazioni al vetriolo a mezzo stampa nel corso del tempo.

Classe 1976, Giulia era un volto già noto del piccolo schermo grazie a programmi come Passaparola, Ciao Darwin, Beato fra le donne e Carramba. Al cinema si è fatta conoscere lavorando con Pieraccioni e Parenti, e anche in teatro con Pingitore. Finita l’esperienza a Uomini e Donne, nell’estate 2012 ha partecipato a un reality, Blu Blu Beach, in onda sul canale La3 di Sky italia, poi è tornata in tv con Spa, una sitcom trasmessa su Italia 1 e Italia 2. (Continua dopo la foto)

















Successivamente Giulia Montanarini ha anche recitato nel corto, per la regia della napoletana Cinzia Mirabella, intitolato ‘Una semplice verità’. La vita privata? Dopo due matrimoni finiti male e dopo la breve relazione con Alessio Lo Passo, nell’estate 2011 ha avuto una storia con Denny Montesi, ex di Anna Falchi e da cinque anni è legata a Gianmaria, medico di Roma da cui oggi, a 44 anni, aspetta il primo figlio. (Continua dopo la foto)















Si torna a parlare di Giulia Montanarini perché in dolce attesa per la prima volta. Di una bambina, che nascerà a luglio. La ex tronista lo ha svelato in un’intervista a Diva e Donna: “L’ho concepita normalmente, non ho fatto nessuna cura ormonale. Ci abbiamo provato ed è arrivata al primo colpo”. Fino a quel momento Giulia e il compagno non avevano mai provato ad allargare la famiglia visto che lui ha già 2 figli e non ne sentiva l’esigenza. (Continua dopo le foto)











Poi, qualche mese fa, hanno capito che era arrivato il momento giusto e hanno subito avuto fortuna. “Sono al quarto mese, ho forti nausee – ha detto Giulia, fotografata mentre sceglie lingerie in un negozio sempre a Diva – Poi ho messo su già 7 chili. Ma sono felice e non vedo l’ora che arrivi luglio per vederla. Mi piacerebbe chiamarla Alice, ma il nome non è ancora sicuro. Lavori in corso…”. Auguri!

