“C’è un’altra foto”. Antonella Elia tradita da Pietro, la soffiata di Riccardo Signoretti arriva in diretta tv

Il presunto tradimento di Pietro delle Piane ad Antonella Elia, rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip, continua a tenere banco in televisione. Dopo la puntata del Live Non è la D’Urso andata in onda la scorsa settimana, dove Pietro è stato sottoposto alla macchina della verità, è stata la volta di Fiore Argento, figlia del regista Dario e sua ex fidanzata.

In studio a Live non è la D’Urso è intervenuta Fiore Argento, la donna pizzicata in compagnia dell’uomo in atteggiamenti molto affettuosi come testimoniato dalle foto pubblicate dal settimanale Nuovo. Fiore ha subito smentito quanto affermato da Pietro che ha dichiarato di aver ricevuto dalla donna molte telefonate. “Mi disse che si sentiva solo e che voleva parlare con qualcuno. Mi ha chiamato per parlare di Antonella, non di lavoro. Mi ha parlato sempre di Antonella, mi sembra davvero innamorato: saremmo stati insieme un quarto d’ora. Mi è sembrato strano che mi prendesse la mano, anche se solo per un secondo”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Nessun bacio, nessuna telefonata da parte della Argento e nessun incontro per parlare di lavoro (“Se dovessi raccomanda qualcuno a mio padre sarebbe la volta buona che non lo prendesse”, ha detto candidamente Fiore parlando del regista Dario). Il dubbio, quindi, è sorto a molti. È stato Pietro a chiamare i paparazzi per far uscire lo scoop? Antonella Elia era al corrente di tutto questo? Intanto ospite di Mattino Cinque nella puntata andata in onda il 19 dicembre è stato il direttore del settimanale che ha pubblicato la paparazzata tra Pietro Dalle Piane e Fiore argento.















“In realtà le foto sono uscite adesso, – ha detto Riccardo Signoretti – io le ho viste ma siccome non mi piace pubblicare le foto vecchie, io ho chiesto la garanzia su queste foto nuove e le ho pubblicate. Preciso che esistono altri scatti in cui i due sono a distanza di bacio, non si vede un bacio ma potrebbe essere. Di tutti i protagonisti della vicenda io ritengo che Fiore Argento sia sincera, su Pietro dubito un po’. Se lui ha chiamato i paparazzi, Antonella Elia lo sapeva? E’ pronto a far soffrire la fidanzata per visibilità? Il paparazzo che ha fatto le foto non vuole apparire però dice che era in quel quartiere perché abitano diversi calciatori, ha riconosciuto Pietro, lo ha seguito e ha fatto le foto“. (Continua a leggere dopo la foto)









Incalzato dagli opinionisti di Federica Panicucci, il direttore rivela di non aver pubblicato questa foto per non aprire un dibattito infinito su quello che si vede o non si vede, ma poco dopo lancia la bomba svelando anche di aver chiesto al paparazzo di che tipo di incontro si è trattato e lui gli ha svelato che non è stato un incontro di cinque minuti al bar: “Se non è un tradimento è una mancanza di rispetto nei confronti di Antonella Elia”. Fiore Argento non ci sta e spiega che dopo il pranzo al bar non c’è stato niente altro.

