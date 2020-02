In un precedente articolo vi abbiamo riferito della conoscenza iniziata tra il cantante Eros Ramazzotti e la pittrice Valentina Bilbao. I due sono stati paparazzati dal settimanale ‘Chi’ su una spiaggia di Miami, in Florida, e subito era scoppiato il gossip. La rivista diretta da Alfonso Signorini aveva immediatamente scritto: “Sarà l’inizio di un nuovo amore o soltanto un flirt passeggero?”. E poco fa è arrivata la risposta infastidita del cantante, che ha dunque respinto queste ipotesi.

'Chi' aveva inoltre riportato: "Eros Ramazzotti ritrova finalmente il sorriso con una donna, una pittrice, conosciuta in spiaggia a Miami. Lui è stato sorpreso con una procace amica che vive di arte ed è celebre in Florida: si chiama Valentina Bilbao, è venezuelana ma vive e lavora a Miami eed è lei che ha fatto il primo passo verso il cantante per raccontargli la sua storia: perché lei ama dipingere ascoltando la sua musica preferita, che spazia dai Beatles ai Queen".

















Ed ancora: "Mentre per l'Italia la sua ispirazione nasce e cresce quando ascolta Eros Ramazzotti". E quest'ultimo ha fatto alcune precisazioni postando un messaggio su Instagram. L'artista ha tirato in ballo anche i figli, perché si è detto decisamente preoccupato per le fake news che vengono dette in giro. Quindi, tra lui e la Bilbao non c'è assolutamente nulla, se non un'amicizia senza secondi fini. Almeno stando sempre a giudicare quando riferito da Eros.























"Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con un'amica che subito parte il tran tran del gossip? Io sono sempre più sconcertato dalla piattezza di questa era allucinante, molto preoccupato per i giovani e i miei figli. Vivere e crescere nelle falsità sarà il male del presente e del futuro. Che qualcuno ci aiuti", ha commentato Ramazzotti. Diverse le reazioni dei suoi fan, che hanno immediatamente replicato al suo post. Andiamo a vedere cosa hanno detto.

I suoi ammiratori lo hanno sostenuto: “Non li cag…e, sei spettacolare”, “Condivido pienamente il tuo pensiero”, “Hai ragione, ti auguro solo tanta serenità Eros”, “La gente è ignorante e non ha nulla da fare, allora parla”, “Viviamo in un mondo di sciacalli”, “Quanta pochezza”, “Fregatene e vai avanti a testa alta”, “C’è troppo marcio in questo mondo, che tristezza”, “Solo grande stima per te”, “Non ti curar di loro”.

