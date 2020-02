Ve la ricorderete innanzitutto per averla vista all’opera agli inizi degli anni Duemila in veste di letterina a ‘Passaparola’, il programma condotto da Gerry Scotti. Parliamo della bellissima Alessia Ventura, che attualmente è showgirl e attrice. La donna è attivissima sui social network ed in particolar modo su Instagram, dove si rende molto spesso protagonista di scatti molto interessanti e a volte quasi da censura. E qualche ora fa ha nuovamente fatto parlare di sé per la gioia di tutti i fan.

Alessia ha infiammato la rete grazie ad una foto scattata durante le sue vacanze alle Maldive. Dunque, l’ambiente scelto è il mare e la sua visione celestiale ha catturato l’attenzione di tutti. Molti utenti non sono riusciti a resistere davanti alla sua bellezza ed hanno rischiato seriamente un infarto. Impossibile non soffermarsi sul suo spettacolare corpo, invidiato da numerose donne. Tantissimi i mi piace ed i commenti lasciati sul suo profilo. (Continua dopo la foto)

















La Ventura si è immortalata con addosso un meraviglioso costume di colore rosso. In evidenza, oltre alle sue perfette gambe, il suo décolleté, anche se non lo si vede nitidamente. Il suo sguardo rivolto verso l’orizzonte ha reso la foto ancora più sensuale. I suoi ammiratori si sono scatenati e le hanno voluto mostrare tutto il loro entusiasmo con numerosi messaggi di complimenti. Vediamo nel dettaglio cosa le hanno scritto. (Continua dopo la foto)























Più di 8 mila i like ottenuti dall’attrice, ex concorrente tra l’altro del reality show ‘La Talpa’. Questi i post più significativi: “Ma Pamela Anderson chi è?”, “Sei splendida”, “Stupenda”, “Le ventenni mute”, “Ti adoro Alessia, sono scatti meravigliosi”, “Una dea”, “Sei meravigliosa”, “Una bella sirena”, “Complimenti, sei sempre bellissima”. Ed ancora: “Che gambe fantastiche che hai”, “Sei così bella che oscuri il panorama intorno a te”, “Sei un tesoro”, “Bellezza strepitosa”, “Wow, che fisico pazzesco”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram 🌅 @diamonds_athuruga @scostumata_bikini Un post condiviso da AlessiaVenturaOfficial (@alessiaventuraofficial) in data: 16 Feb 2020 alle ore 7:45 PST

Nata a Moncalieri (Torino) il 10 aprile del 1980, Alessia Ventura è la cugina dell’attore Luca Argentero ed è stata legata sentimentalmente con l’ex calciatore Filippo Inzaghi per ben 5 anni. Nel 2019 ha iniziato un’altra relazione con un ex giocatore, Gabriele Schembari. Nel 2019 in televisione l’abbiamo vista in ‘Drive up’ e in ‘Facciamo squadra per Genova’ sempre su Italia 1. Da un punto di vista sportivo, si è sempre professata una grande tifosa della Juventus.

Ricky Tognazzi a Vieni da me. Frecciatina a Barbara D’Urso, ma Caterina Balivo lo ‘sbugiarda’