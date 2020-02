Letteralmente scatenata. Non la si può definire diversamente la conduttrice televisiva Lorella Cuccarini, che segue in ogni suo passo la figlia Chiara di 20 anni. Quest’ultima è una giocatrice di calcio e milita nella Roma femminile. A quanto pare è davvero molto brava da un punto di vista tecnico, visto che la madre è stata paparazzata mentre è intenta a festeggiare in modo clamoroso. A beccarla è stata la rivista ‘Oggi’, che ha pubblicato le immagini della donna, mentre esulta durante le fasi del gioco.

Al termine dell’incontro madre e figlia tornano a casa insieme. Ma tornando alla giovane, di cognome fa Capitta ed è un’ottima calciatrice. Inevitabile l’entusiasmo del genitore, che non riesce proprio a contenere la sua gioia. Per tutto l’arco della gara non si siede praticamente mai e osserva con estrema attenzione tutto il match, non perdendosi nemmeno un minuto. Interessante anche il look scelto da Lorella. (Continua dopo la foto)

















Sugli spalti dell’impianto sportivo la Cuccarini indossa jeans, sneakers, un piumino e soprattutto intorno al collo ha una sciarpa della squadra giallorossa. La compagine della figlia è attualmente in Serie B e la 20enne gioca con la Roma da ben otto anni essendo il calcio una sua grande passione. Più precisamente, la sfida è stata contro la Riozzese e le istantanee di ‘Oggi’ permettono di osservare l’attrice e ballerina mentre applaude, saltella, esulta e gioisce. (Continua dopo la foto)























Non si è trattato comunque della sua prima volta. Insieme ad altri genitori ha spesso seguito le orme di Chiara, che sta diventando un vero e proprio baluardo della formazione calcistica della Capitale. Per la cronaca, il match è terminato sul risultato di parità, ma la brava e bella figlia di Lorella ha dimostrato ancora una volta il suo valore. La ragazza è anche figlia di Silvio Testi, cioè Silvio Capitta, ed è nata nel 2000. Una Cuccarini dunque in versione ultras, decisamente diversa da quella che vediamo in televisione. (Continua dopo la foto)

Classe 1965, la Cuccarini conduce ‘La vita in diretta’ dall’autunno del 2019. Il primo febbraio 2020 è stata anche protagonista su Rai 2 allo ‘Speciale Rai Parlamento’. Per quanto riguarda la sua carriera da attrice, ha recitato nel 2018 nella fiction ‘L’isola di Pietro 2’, mentre al cinema è stata nel 2017 la voce di Tempest Shadow nella versione italiana del film ‘My Little Pony – Il film’, diretto dal regista Jayson Thiessen.

