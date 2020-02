“Ma cosa hai fatto!”. Lady Gaga irriconoscibile sui social, la trasformazione è assurda

Lady Gaga non smette di stupire, la cantante si è presentata davanti ai suoi follower su Instagram con un look nuovo di zecca. Felpa turchese, capelli rosa già messi in mostra, senza trucco e con un particolare inedito, l’assenza di sopracciglia, seguita dalla didascalia “Sushi”. Un nuovo look che la Germanotto (è questo il suo vero nome) ha già messo in mostra in uno scatta assieme al neo fidanzato.

Nella foto si vede la cantante abbracciata in barca al nuovo fidanzato, l’amministratore delegato di Parker Group, Michael Polansky. Il post, che ha velocemente fatto il pieno di like, è seguito dalla didascalia: “Ci siamo divertiti tantissimo a Miami. Amore per tutti i miei little monster (i suoi ammiratori) e ai miei fan, siete i migliori!”. Continua dopo la foto

















Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga nasce a Yonkers (New York, USA) il 28 marzo 1986. Il padre è di origini palermitane mentre la madre è originaria di Venezia. Per la sua musica e per il suo stile Lady Gaga si ispira alla musica pop degli anni Ottanta di artisti come Michael Jackson o Madonna, ma anche dal glam rock di artisti come David Bowie e i Queen. Grande fan di Freddie Mercury, il suo nome d’arte si ispira proprio alla canzone “Radio Ga Ga” dei Queen. Continua dopo la foto















Debutta nel mercato discografico nel 2008 con l’album “The Fame”: vengono estratti singoli di grande successo come “Just Dance”, “Poker Face”, “Bad Romance” e “Paparazzi”. La notorietà si diffonde soprattutto in Australia, America, Canada, Nuova Zelanda e Italia. Grazie al suo album di esordio ha raggiunto negli Stati Uniti il record di avere 4 singoli piazzati alla numero 1 nella Billboard Pop 100. Continua dopo la foto











Nel 2018 recita nel film “A Star is Born”, primo film diretto da Bradley Cooper: la canzone Shallow interpretata da Lady Gaga e dallo stesso attore-regista, emoziona tantissimo e vince l’Oscar.L’anno seguente esce la notizia che interpreterà la protagonista di un film biografico diretto da Ridley Scott: vestirà i panni di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, mandante dell’assassinio del marito.

Ti potrebbe interessare: “Sono stufa!”. Fabrizia De André esplode in diretta, con Francesca è guerra aperta