“Nuda nella vasca”. Antonella Mosetti, mai aveva osato così tanto

Antonella Mosetti sempre più bollente, la showgirl si mostra in tutto il suo splendore in una serie di scatti su Instagram. Antonella Mosetti, che a 44 anni dà ancora filo da torcere in quantità alle ventenni, si è mostrata in un momento di relax durante un soggiorno lontano dai fotografi e sguardi indiscreti.

Bellissima, Antonella Mosetti si è lasciata immortalare in una delle pose che più le piacciono: décolleté esplosivo coperto solo dalle mani. Immersa nella vasca da bagno nuda. Posa ammiccante e sguardo sensuale: questi gli ingredienti della foto audace, che è stata sommersa in pochi minuti da decine di complimenti. Continua dopo la foto

















Sei meravigliosa», ha osservato un fan della showgirl, che esibisce con disinvoltura le sue curve da sballo. «Sei oltre la bellezza e la sensualità. Sei l’essenza di tutto», ha scritto un utente. «Favolosa», ha chiosato un altro. «Mi piacerebbe essere lì con te», ha affermato un follower rivelando così il suo sogno proibito. Un desiderio vivo nella mente di numerosi utenti a dire il vero. In pochi minuti 2mila like. Una cifra senza dubbio destinata a moltiplicarsi tenendo conto del seguito della conduttrice tv. Continua dopo la foto















Contestata, amata e odiata, Antonella Mosetti non è una donna che passa inosservata. E la sua carriera parla chiaro. Dopo un’esperienza da modella e due piccoli ruoli nei film Un vampiro a Miami e Le donne non vogliono più, nel 1993 Antonella Mosetti è stata scelta da Gianni Boncompagni per partecipare al programma pomeridiano Non è la Rai. Poi il successo con trasmissioni note quali Ciao Darwin, Paperissima Sprint e Casa Raiuno. Continua dopo la foto













Visualizza questo post su Instagram 🧘🏻‍♀️🛁 Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti) in data: 17 Feb 2020 alle ore 5:09 PST



Nel 2016 ha preso parte al Grande Fratello Vip: un’esperienza che ha riacceso i riflettori su di lei. Opinionista in diversi programmi di Barbara D’Urso, Antonella Mosetti è diventata dopo il Gf particolarmente attiva su Instagram. Spesso la conduttrice pubblica scatti piccanti, che mettono in mostra il suo corpo da urlo. L’ultimo non fa eccezione: pochi minuti fa la showgirl ha postato un ritratto senza veli.

Ti potrebbe interessare: “Ti prego, basta!”. Gemma Galgani ancora in lacrime, tutto il suo dolore sotto gli occhi di Maria De Filippi