“È andata così”. Serena Rutelli, dopo il GF è scomparsa. Ma oggi la (triste) notizia inaspettata sulla sua vita

È sconcertante la rapidità con cui le situazioni si modificano. E il mondo dello spettacolo è pieno di storie che lasciano l’amaro in bocca. È questo il caso delle ultime notizie che riguardano Serena Rutelli e Alessandro Prince Zorresi. Una vera e propria doccia fredda. La figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli ha detto tutto pubblicamente e ha deciso farlo proprio nel giorno della festa degli innamorati. Si può dire che questo San Valentino è stato caratterizzato da non poca confusione e molti hanno rimandato al 15 febbraio i loro festeggiamenti da single. È questo il caso di Serena Rutelli. Vediamo insieme cosa è accaduto.

La protagonista dell’ edizione del ‘Grande Fratello 16’, Serena Rutelli, dà notizia ufficiale della rottura con lo storico fidanzato Alessandro Prince Zorresi. Del tutto inaspettato, l’annuncio della fine della loro relazione arriva direttamente dal canale social dell’ex gieffina. Un lungo messaggio in cui la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli ha detto davvero tutto, specificando anche i motivi che hanno portato alla difficile decisione. Qualcosa bolliva in pentola già da diverso tempo, ma l’ex gieffina ha voluto aspettare. A legarli, la loro esperienza di vita e il modo di saper affrontare le difficoltà. Otto anni di differenza di età che, forse hanno iniziato a pesare. A volte il solo amore non basta per permettere che una storia trovi il modo più armonioso per procedere indisturbata. (Continua dopo le foto).































Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, la Rutelli ha annunciato ai suoi fan di aver interrotto la relazione: “So che non è il giorno adatto per parlarvi di ciò che sto per dirvi, ma sì tra me e Prince è finita da un po’ di tempo. Abbiamo provato a recuperare il rapporto ma ci siamo resi conto di essere due mondi completamente opposti in troppe cose. Nulla toglie però il grande amore che abbiamo nutrito l’un l’altro ma da un po’ di tempo le cose non andavano più. Lo dico il 14/02 proprio per marcare il fatto che l’amore esiste e va coltivato con pazienza e determinazione, nel caso in cui non dovesse andare si riparte più forti di prima”. Incompatibilità caratteriali che emergono solo alla luce di molte esperienze condivise e non sempre superate insieme. Silenzi e ricadute che, alla lunga, consumano persino l’amore. (Continua dopo la foto).









Eppure, proprio nel mese di settembre, Serena e Alessandro hanno annunciato ai fan una decisione importante, ovvero quella di andare a vivere insieme: “Sono felice più che per me, per lui, dato che è un giovane ragazzo che si è messo in gioco dedicandosi e rapportandosi a una donna di 29 anni. Non è semplice, ci vuole molta pazienza e molto carattere ed è ciò che a lui non manca”. Le foto di coppia non tardavano mai ad arrivare. Attivissimi sui social, i due innamorati hanno dato di sé l’immagine di un legame forte e invincibile, basato sul dialogo e la volontà di una concreta condivisione, anche d’intenti: da lì, il sogno di costruire una famiglia. Prince ha 22 anni, mentre Serena 30. Forse la differenza di età ha cominciato a fare vacillare alcune sicurezze. (Continua dopo le foto).

Durante il GF, è stata proprio Serena a raccontare a tutti quanto fosse legata al ragazzo. Entrambi figli adottivi, segnati da una storia di vita difficile, che non ha mai fatto perdere la fiducia nell’amore e in ciò che dall’amore può rinascere. La storia raccontata da Serena ha commosso l’intera Italia, e lei si diceva essere riconoscente al giovane ragazzo che, con dedizione e semplicità, ha sempre dimostrato pazienza e la voglia di costruire qualcosa di duraturo. Ma le incompatibilità caratteriali emergono solo oggi. Probabilmente la coppia ha provato a colmare alcune mancanze affettive, ma, evidentemente, nulla è valso a risanare quell’antica ferita. Dalle parole di Serena Rutelli, la decisione sembra essere la scelta più giusta da fare, per salvare, quanto meno, il caro ricordo di un affetto vero.

