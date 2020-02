Per Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex Premier e AD e vicepresidente di Mediaset, è tempo di bilanci. In casa Berlusconi arriva l’ennesima lieta notizia di un matrimonio in arrivo, ma neanche questa volta si tratta del suo. Si ricordi che Pier Silvio Berlusconi e la bellissima conduttrice Silvia Toffanin, nel dicembre del 2020, festeggeranno ben 20 anni di unione. La famiglia nel frattempo è cresciuta con Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, ma di nozze ancora non se ne parla. Di contro, a festeggiarsi in grande stile,sarà il matrimonio di Luigi, figlio dell’ex premier Silvio e di Veronica Lario, e Federica Fumagalli

Silvia Toffanin dovrà continuare a commuoversi davanti ai matrimoni altrui, perché non è ancora arrivato il suo turno, seppur la situazione patrimoniale sembra aver raggiunto un accordo definitivo. Ma a Pier Silvio, evidentemente, preme assicurarsi che tutti in famiglia siano ‘sistemati’. Poi, forse, toccherà a lui. Persino Lucrezia Vittoria, nata da Pier Silvio e dall’ex modella Emanuela Mussida, si è sposata proprio lo scorso anno. Cosa aspetterà mai il figlio dell’ex premier? Questo è stato un inizio anno che ha portato non poca serenità in famiglia. Infatti la bella notizia è arrivata proprio dal Tribunale di Milan, proprio riguardo quella spinosa questione dei ricorsi presentati dalla francese Vivendi e da Simon Fiduciaria. (Continua dopo le foto).

















Infatti il Tribunale di Milano ha rigettato i ricorsi, che puntavano tutto sulla sospensione Media for Europe (MfE), nuova holding europea del Biscione. Quindi tutto procederà come sempre, anzi, probabilmente in meglio. Lo afferma una nota della società di Cologno Monzese: “Il progetto di costituzione è confermato e procede. Stiamo provando faticosamente ad andare avanti con il progetto che ha solide basi industriali e che vede la creazione di un broadcaster europeo che abbia forza e dimensione per affrontare il futuro”. Non male, ma neanche benissimo, perché nonostante tutto qualcosa sembra ancora frenare la proposta tanto attesa dalla Toffanin, che nel frattempo ha anche brindato ai suoi 41 anni. Quale peso i trascina dal passato il figlio dell’ex premier? (Continua dopo la foto).















Prima di crearsi una famiglia con Silvia Toffanin, Pier Silvio ha avuto una storia con un’altra donna, da cui è nata pure una figlia. Infatti, oltre a Mattia Lorenzo e di Sofia Valentina procreati con la conduttrice di Verissimo, il dirigente del Biscione è padre di Lucrezia Vittoria, una ragazza completamente estranea al mondo della televisione. La giovane è nata da una storia d’amore con la modella Emanuela Mussida. All’epoca Pier Silvio vantava ancora la freschezza degli spensierati 21 anni. Il rapporto con Lucrezia Vittoria si pò definire davvero speciale. Quasi 30enne, Lucrezia è cresciuta lontana dal mondo della tv e del gossip. Solo poche settimane fa, il magazine di gossip Chi ha fotografato papà e figlia intenti in una passeggiata. (Continua dopo le foto).









Per quanto riguarda Emanuela Mussida, quel che si sa è che vive a Castelnuovo. Emanuela ha 49 anni e ha deciso di vivere lontana dal clamore cittadino, scegliendo Castelnuovo Valdicecina. La sua vita ha vissuto alcuni significativi cambiamenti, come spesso accade. Infatti ha un compagno avvocato, una figlia che frequenta le elementari nella scuola del borgo e una passione sfrenata per gli animali, tanto da aver fondato una Onlus che si occupa di animali in difficoltà. Non è un caso che sia intenta a gestire un centro di recupero per animali selvatici. Sul suo conto, apprendiamo qualcosa in più grazie alle parole di Alberto Ferrini, sindaco che ha scelto di candidare nella sua lista civica proprio Emanuela Mussida: “Non ho certo scelto Emanuela, come candidata in lista, per il suo passato legato al nome dei Berlusconi. E’ una donna semplice, mi ha colpito la sua scelta radicale di vita: lasciare Milano per vivere a Castelnuovo, dimostrando subito un grande amore per la nostra terra”.

