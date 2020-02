Lei riesce ad incantare la televisione grazie alle sue apparizioni al programma ‘Avanti un altro’ in veste di regina del web. Stiamo parlando della sexy Laura Cremaschi, la quale non disdegna neanche di pubblicare scatti ‘bollenti’ sui social network. La showgirl è seguitissima su Instagram, dove riceve numerosi apprezzamenti. E qualche ora fa ha voluto infiammare il web con un’immagine destinata a far discutere a lungo. La sua visione è quasi mistica, impossibile non soffermarsi su un dettaglio in particolare.

La foto è stata scattata in occasione della festa di San Valentino e l’outfit scelto dalla donna è piaciuto non poco agli oltre 920 mila suoi follower. L’istantanea ha colpito nel segno e non è quindi da escludere che possa riproporre altro nelle prossime ore, visto il grande risultato ottenuto. Il suo viso e le sue forme sono straordinari, ma andiamo a vedere nello specifico su cosa si sono concentrati i fan, che a tratti hanno rischiato di svenire. (Continua dopo la foto)

















Più di 31 mila i like conquistati da Laura. La quale si è immortalata indossando un mini vestito di colore rosso con un’incredibile scollatura. Veramente esagerata. La showgirl ha dunque voluto osare e si può osservare in tutta la sua esplosività il suo meraviglioso décolleté. Infatti, è proprio sul seno che la maggioranza dei suoi ammiratori ha puntato l’attenzione. Da non trascurare comunque anche il suo bellissimo sorriso e gli occhi incantevoli. (Continua dopo la foto)























Ecco cosa hanno commentato gli utenti: “Sei sempre bellissima”, “Fidanziamoci ora!”, “Bello anche il vestito”, “Favolosa come sempre”, “Dire che sei molto bella è troppo poco, sei super!”, “Che tett….a”, “Spettacolo puro”. Altri hanno aggiunto: “Che fi…”, “Wow, che meraviglia”, “Irresistibile dea”, “Fai sognare ad occhi aperti, sei favolosa”, “Fantastica Laura, uno schianto”, “In rosso sei ancora più bella”, “Sei la regina della bellezza”. (Continua dopo la foto)

Laura Cremaschi è nata il primo gennaio 1987 e cresciuta tra Bergamo e Milano. Dal 2017 la vediamo nel programma ‘Avanti un altro’ di Paolo Bonolis. Nel 2018 si era anche fatta avanti la voce che voleva Laura Cremaschi parte di Temptation Island Vip, in qualità ovviamente di tentatrice. Mentre è di febbraio dell’anno scorso il clamoroso scherzo fatto da Le Iene in cui protagonisti furono proprio lei e Wilma Fiassol, lady Facchinetti.

“Sei una dea”. Elisabetta Canalis, la foto è da infarto: solleva la maglia e gli occhi di tutti cadono “lì”