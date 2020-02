Che Karina Cascella si scagli contro qualcosa o qualcuno non è una novità. Il caratterino tutto pepe dell’opinionista si conosce molto bene e tutti sanno quanta poca fatica possa fare Karina a dire le cose senza troppi peli sulla lingua. A volt le critiche scivolano come olio, altre volte, invece, possono anche fare male. Proprio ieri la nuova messa in onda della puntata del Grande Fratello Vip è stata molto discussa, soprattutto per la presenza della Cascella, che si è scagliata contro un’ex concorrente del programma. Gli animi erano accesissimi e di certo le parole di Karina non hanno spento l’incendio in corso.

Le voci sulla presunta frequentazione tra Serena e Alessandro Graziani hanno fatto tremare lo studio. Come tutti sanno il 13 febbraio Alfonso Signorini ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, proprio per porre delle domande al corteggiatore di Sara e Giovanna, Alessandro Graziani, lo stesso bel fusto che a Temptation Island VIP ha messo in crisi la coppia composta da Serena Enardu e Pago. Alessandro è stato al centro della lite avvenuta nella casa del GF Vip proprio tra i due innamorati. Tina Cipollari ha colto l’occasione per riferire che alcune sue amiche hanno visto Serena e Graziani insieme a Cagliari. Nulla è stato aggiunto di più, ma sicuramente la verità non tarda mai a venire alla luce. (Continua dopo le foto).







































Ovviamente, durante la puntata del Grande Fratello Vip, non poteva mancare la frecciatina di Karina Cascella. L’opinionista ha sempre dimostrato una profonda diffidenza nei riguardi dell’ex tronista sarda e all’appello stranamente, c’è anche Pago. Karina accusa Pacifico di non avere spina dorsale e di essere troppo accondiscendente nei confronti della Enardu. Nella lista nera di Karina non ci sono solo loro. Infatti l’opinionista si è scagliata anche contro un’altra concorrente del GF, ovvero Barbara Alberti,. Si ricordi che la scrittrice si è ritirata dal reality ed era presente in puntata. Come si accennava prima, in studio le tensioni sono state evidenti. Barbara è stata al centro di uno scontro con Antonella Elia. Secondo il punto di vista di Karina, la scrittrice non solo è arrogante, ma persino pesante nell’esprimere i suoi giudizi. Detto proprio dall’opinionista sembra essere quasi una battuta. (Continua dopo la foto).

Lo ha detto pubblicamente e lo ha ribadito anche attraverso una storia su Instagram: “Non amo questa donna, con tutto il rispetto per la sua età e per la persona che è”. Molti fan sembrano apprezzare il carattere acceso dell’opinionista. Infatti di recente in molti hanno chiesto se sarà opinionista anche nel programma de L’isola dei Famosi. Il tempo sta per finire e mancano circa due mesi alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che, come da accordi, andrà in onda subito dopo il Grande Fratello Vip. Il reality sarà condotto per la prima volta da Ilary Blasi. E molti fan vorrebbero vedere proprio Karina alle prese di una co-conduzione in qualità di opinionista. Insomma, le vesti che la Cascella indossa sempre molto bene. (Continua dopo le foto).

C’è davvero la possibilità di vederla opinionista dell’Isola dei Famosi? Karina ha risposto senza sbilanciarsi troppo: “Mi mandate tanti messaggi come questo. Ma non dipende da me”, ha risposto Karina. Nel frattempo rimaniamo in attesa di capire meglio se Alessandro Graziani farà emergere qualche dichiarazione importante sulla questione che lo avrebbe visto in compagnia della sarda. Siamo certi che le amiche di Tina Cipollari si uniranno a Karina per proseguire la crociata contro l’Enardu. Le testimonianze concrete al momento mancano, ma chissà se prima o poi non uscirà fuori qualche foto compromettente che metterà in luce le zone in ombra di quel famoso weekend trascorso a Cagliari.

