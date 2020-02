Soltanto qualche giorno fa vi abbiamo raccontato dell’incredibile post sexy pubblicato su Instagram dalla supermodella nonché attrice americana Emily Ratajkowski. La fantastica ragazza ha per l’ennesima volta infuocato la rete con l’ennesimo scatto destinato a far parlare a lungo. Il suo fisico impeccabile è ammirato da migliaia di fan da tutto il mondo. Il suo lato B è considerato uno dei più belli, ma in questo caso ha voluto mettere in evidenza un altro dettaglio altrettanto interessante.

Emily è seguita da più di 25 milioni di utenti e riceve like in quantità industriale. Nell’ultima foto i suoi scatenati ammiratori non sono riusciti a togliere nemmeno per un attimo lo sguardo proprio di lì. Una visione meravigliosa, che ha favorito la diffusione di fantasie di ogni genere negli uomini. Ma anche moltissime donne la apprezzano e la invidiano. Dunque, una delle modelle più attraenti a livello globale riesce proprio a mettere tutti d’accordo. (Continua dopo la foto)

















Nella foto in questione la Ratajkowski ha addosso uno stratosferico costume. Il suo bikini è esageratamente scollato ed in primo piano appare il suo esplosivo décolleté. Il seno prosperoso è un’altra delle sue caratteristiche migliori. Difficile, se non impossibile, trovarle un’imperfezione, tenuto conto che ha anche dei magnifici occhi, un viso bellissimo e delle labbra da sogno. Ed anche i suoi capelli sono veramente molto belli. Non resta che inchinarsi davanti a lei. (Continua dopo la foto)























Oltre 625 mila i like conquistati dalla giovane in pochissime ore. Classe 1991, ha debuttato nel mondo del cinema nel 2014 con il film ‘L’amore bugiardo’ – Gone Girl’. Il primo grande successo lo ebbe nel 2013, quando prese parte in topless al videoclip della canzone ‘Blurred Lines’ di Robin Thicke. Emily è rappresentata da quattro agenzie: ‘DNA Models’ di New York; ‘Viva Paris’ di Parigi; Viva London’ di Londra e ‘Viva Barcelona’ di Barcellona. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram No seriously my favorite @inamoratawoman Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 14 Feb 2020 alle ore 8:25 PST

A coloro che l’accusavano di essere rifatta, lei rispondeva sempre con una sua immagine da adolescente. Ma successivamente si è pentita di averla mostrata: “Ero solita mostrare alle persone questa foto di me a quattordici anni per dimostrare come il mio corpo sia naturale. Ora a dir la verità sono un po’ triste che ci sia. In questa foto ero poco più che una bambina e avrei voluto che il mondo mi incoraggiasse a essere la ragazza di quattordici anni che ero più che guardare il mio corpo”.

