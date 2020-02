Federica Pellegrini, lo scatto in auto è dolcissimo ma quel ‘dettaglio’ spaventa i fan

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini è pronta per il suo on the road negli Stati Uniti d’America. La sua avventura comincerà a Phoenix, in Arizona, e lei ha voluto condividere con i suoi numerosi fan l’inizio di tutto ciò. Ha deciso di farsi scattare una foto all’interno della sua automobile. Nello scatto in questione la nuotatrice indossa una tuta e degli occhiali da sole viola, simile al colore delle sfumature dei suoi capelli. Inoltre, stringe un meraviglioso peluche raffigurante un orso gigante.

Al centro del peluche la scritta ‘love’. Come succede quasi sempre quando Federica decide di mostrarsi su Instagram, ha ricevuto in pochissimo tempo un grandissimo consenso. Tantissimi i mi piace ed i commenti ricevuti, ma c’è anche qualcuno che ha notato un suo comportamento non proprio consono. Che teoricamente avrebbe potuto causare eventuali conseguenze. Andiamo a vedere su cosa ha puntato l’accento un attentissimo follower. (Continua dopo la foto)

















La Pellegrini ha infatti assunto una posa non proprio corretta: ha appoggiato i suoi piedi sul cruscotto della vettura. E questo suo atteggiamento avrebbe potuto provocare lo scatto dell’airbag. C’è infatti chi le ha detto: “Giù le gambe dal cruscotto, se scatta l’airbag ci giochiamo uno dei pochi simboli italiani di cui essere orgogliosi”. Ed un altro in dialetto veneto: “No sta metare le gambe sul cruscoto, sa te fa un incidente te te inciavi come un startac”. Ma altri hanno pensato anche ad un’altra cosa. (Continua dopo la foto)























Non trattandosi di un selfie, c’è qualcuno al posto del guidatore che le ha scattato la fotografia. Nel post non si intravede nessuno ed il mistero è fitto, ma c’è chi ritiene che dietro il cellulare ci sia Matteo Giunta. Il post ha ottenuto circa 27 mila like. Altri fan le hanno scritto: “Che tenera la nostra campionessa”, “Quanto sei bella”, “Ciao Fede, sei una ragazza meravigliosa e sensibile, ci fai commuovere”, “Sei grande!”, “La nostra bandiera d’Italia”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Road trip with LoVe 💜💜 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 14 Feb 2020 alle ore 10:43 PST

In seguito alla morte del campione di basket Kobe Bryant, Federica Pellegrini si era sfogata così: “Il problema è che i giornali sportivi in Italia NON SONO giornali sportivi. Vergognatevi!”. La sportiva italiana lamentava il poco risalto dato alla tragica notizia, dando troppo spazio ad altro. Quando invece la dipartita di Bryant avrebbe dovuto rappresentare la notizia più importante in assoluto.

