Mai visto il papà di Emma Marrone? La cantante è tutta suo padre: ecco Rosario

Si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena quella di C’è Posta per Te in programma sabato 15 febbraio. Dopo la pausa avuta in concomitanza con la 70esima edizione del Festival di Sanremo, il programma campione d’ascolti ideato dalla moglie di Maurizio Costanzo farà il suo ritorno con la quinta puntata.

Come per ogni puntata, la padrona di casa accoglierà in studio diversi ospiti, che saranno pronti a regalare doni e sorrisi ai rispettivi destinatari della busta. Tanti gli ospiti attesi in occasione del prossimo appuntamento del programma in onda in prima serata su Canale 5, con al conduzione di Maria De Filippi.

















Tra gli ospiti Emma Marrone, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, che per l'occasione sarà accompagnata da suo padre Rosario Marrone. L'artista, reduce dalla partecipazione come ospite speciale di Sanremo e dall'uscita del suo primo film da attrice (Gli anni più belli), sarà per la prima volta ospite di C'è posta per te, in compagnia del papà.















Originario di Aradeo, cittadina di 9mila abitanti della provincia di Lecce, in Puglia, il padre di Emma è musicista di professione, avendo suonato nelle band Karadreon e gli H20 (in quest'ultima era chitarrista). Già ai tempi della sua esperienza di gruppo Rosario portava sul palco la piccola Emma, mentre attualmente è lui ad accompagnare la ragazza in giro per con i suoi tour.









Molto particolare e profondo è soprattutto il rapporto che ha con la figlia Emma, e non solo per il comune denominatore della musica. Lui soffre la lontananza dalla figlia in occasione delle feste, ma sa che il successo della figlia è quello per cui lui stesso ha lavorato e sperato.

