Spesso la vediamo protagonista in televisione nelle trasmissioni di Mediaset condotte da Barbara D’Urso. Ma lei è anche molto attiva sui social network, dove è seguita da migliaia di follower. Parliamo della bellissima Karina Cascella, che nelle scorse ore ha postato l’ennesima sua foto sensuale che ha scatenato tutti i suoi fan. La donna ha un carattere molto forte ed è di una sincerità unica. Ed è per questo che è apprezzata notevolmente praticamente da tutti i suoi seguaci.

Karina ha inoltre un fisico pazzesco, con delle curve mozzafiato. In quest’ultima occasione ha voluto infiammare la rete ponendo l’accento su un particolare del suo corpo. Impossibile distogliere lo sguardo da lì, anche se gli utenti avrebbero voluto vedere ancora qualcosa in più. Per il momento dovranno accontentarsi, anche se non è escluso che prossimamente possa ancora una volta postare scatti quasi da censura. Vediamo come si è immortalata su Instagram. (Continua dopo la foto)

















La Cascella si è ripresa mentre è intenta a provare una maschera del viso. Ma i follower non hanno non potuto notare un dettaglio: la manica del suo maglione si è infatti abbassato e questo ha causato la fuoriuscita del suo décolleté. Ovviamente non lo si vede interamente, ma solo la sua presenza ha mandato in visibilio tutti. Immancabili i like ed i commenti lasciati sotto al suo post. Andiamo a vedere i messaggi più rappresentativi. (Continua dopo la foto)























Nella didascalia ha scritto: “Il contorno occhi che non c’era e che ora mi aiuta a liberarmi dalle occhiaie e ad illuminare lo sguardo anche nelle mattine peggiori”. E gli ammiratori hanno postato: “Karina, non hai bisogno di nulla perché sei già bellissima”, “Sei una meraviglia”, “Stupenda”, “Ti amiamo”, “Sei sempre in splendida forma”, “Tanta roba”, “Sempre bona”, “Un angelo”, “Che bambolina”, “Favolosa”. (Continua dopo la foto)

In una recente conversazione social con un’ammiratrice, che l’avrebbe voluta in veste di opinionista del ‘Grande Fratello Vip’, la Cascella aveva risposto criticando Wanda Nara: “Sono assolutamente d’accordo con te. Anche perché io vi giuro che non capisco una mazza di quello che dice Wanda…Non è tempestiva, incisiva, e quando quell’unica volta interviene, non si capisce cos’abbia detto”. Parlando di Giulia De Lellis, aveva invece detto: “Vince perché ha qualcosa da dire più delle altre. L’anima bella. Non è disposta a tutto, resta legata ai suoi affetti e non cambia anche se il mondo attorno ruota e va veloce, le resta così, come sempre è stata”.

