Nel giorno di San Valentino, il ballerino di Amici presenta il fidanzato: “Amore”

Tra sole poche ore inizierà finalmente la nuova edizione del Serale di Amici, e tutto inizia ad essere pronto per il debutto della prima puntata. I 12 allievi iniziano a preparasi per affrontare la sfida che decreterà il primo eliminato. Come sempre, naturalmente, sarà presente anche il corpo di ballo di ballerini professionisti, e tra essi ci sarà anche Simone Nolasco.

Il ballerino ha voluto lanciare un bellissimo messaggio d'amore per San Valentino. Sempre riservato, Simona ha postato una foto in cui bacia il suo fidanzato, l'argentino Ezequiel De Lorenzi. Il post del ballerino di amici ha raggiunto in breve tempo più di 90mila like. Nella foto si vedono Simone Nolasco e il fidanzato Ezequiel baciarsi sullo sfondo di San Pietro.

















A corredo dello scatto, Nolasco ha lasciato un messaggio di amore e uguaglianza. “L’omosessualità esiste in più di 450 specie di esseri viventi. L’omofobia solo in una.

La chiamiamo FOBIA ma in realtà non è paura , é uno stato di ignoranza mentale, passato di moda e la soluzione sarebbe solo un pizzico di amore verso il prossimo”.

E ancora: "Se trovi il tempo per discriminare, spero ti basti anche per poter amare. Non ho mai amato S. Valentino , ma se è un'occasione per poter diffondere amore , forse potrebbe iniziare a piacermi. Happy V. day lovers".















Simone nasce a Roma il 28 luglio 1993 e inizia la sua formazione studiando danza classica presso la Royal Academy School of London. È diplomato presso "Lachance Ballet" di Steve Lachance. Nel 2008 iniziano le sue esperienze lavorative teatrali tra cui: "Gian Burrasca il Musical", nel 2009 "Mattia Inverni in concerto", "Eccoci qua con il Gran Varietà", nel 2010 "4 Festival internazionale della Fisarmonica Digitale ROLAND", nel 2011 "La leggenda della Fornarina", "Love of my life", "L'Arca di Giada tour".









Nel 2012 "Ritmi e danze del mondo", "Roma Caput Mundi", "È così che giro il mondo", "Amway in Munich", "Teatro Centrale Carlsberg", "Peter Pan – The Never Ending Story World Arena Tour" e nel 2013 "Fantasia". Simone inizia a lavorare in tv nel 2007 su Rai 1 per il "Trofeo Stefania Rotolo", dopo tantissime esperienze approda come ballerino professionista nella scuola di "Amici di Maria De Filippi".

