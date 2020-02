Cecilia Rodriguez tutta curve. Chechu si mostra così ed è un’esplosione di sensualità

Soltanto qualche giorno le sorelle Rodriguez avevano mandato in tilt la rete con uno scatto incredibilmente sexy. Alcune ore fa ci ha pensato solo Cecilia ad elettrizzare tutti mostrandosi sui social in versione molto ‘bollente’. Ancora una volta ha deciso di osare e di mettere in mostra il suo sfavillante fisico, invidiato ma allo stesso tempo apprezzato da tutte le donne. Mentre i suoi fan non sono riusciti a contenersi ed alcuni hanno anche rischiato di sentirsi veramente male al suo cospetto.

La modella argentina ha voluto ritrarsi nuovamente a bordo di una piscina. Il look scelto ha fatto girare la testa ai suoi follower, che non smettono di riempirla di complimenti. Vedendola così, è davvero difficile capire chi tra lei e Belen sia più affascinante ed attraente. Ormai è quasi impossibile poterla definire come la sorella di Belen, avendo a tutti gli effetti pareggiato la sua stratosferica bellezza. (Continua dopo la foto)

















La meravigliosa ‘Chechu’ ha voluto promuovere la sua nuova linea di costumi e dunque si è immortalata in bikini. Nella didascalia ha scritto: “Hola, innamorata profondamente di questo costume”. Gli ammiratori, rimasti incantati, non hanno non potuto osservare ed apprezzare il suo incredibile sguardo sexy. E poi l’occhio è inevitabilmente caduto lì, dinanzi al suo esplosivo décolleté. Le sue gambe ed il corpo nel complesso sono impeccabili, ma ovviamente il suo seno è uno dei dettagli che ha rubato la scena. (Continua dopo la foto)























Più di 100 mila i mi piace conquistati da Cecilia Rodriguez, diventata ormai una regina di Instagram. Andiamo a vedere quali sono stati i messaggi più significativi lasciati sotto al suo post dai follower: “Che bella che sei”, “Lasci senza parole, sei bellissima”, “Portato da te è ancora più bello questo costume, sei stupenda”, “Meravigliosa Chechu”, “Sempre uno splendore”, “Molto originale e valorizzato da te”, “Esagerata!”, “Che gnocca”, “Ok…ciaone!”. (Continua dopo la foto)

Ed ancora: “Io mi sono innamorato di te”, “Il tuo fisico è strepitoso”, “Dire che sei bellissima è troppo poco”, “Meravigliosa creatura, costume molto bello ed originale”. Nella giornata di ieri, giovedì 13 febbraio, aveva fatto notizia la sua passeggiata solitaria per le vie di Milano. L’assenza di Ignazio Moser aveva preoccupato tutti, ma pare invece che Cecilia sia al lavoro per organizzare la festa dei suoi 30 anni, in programma il 18 marzo.

