“Non è possibile”. Barbara D’Urso, foto dal passato con Fiorello. Ma i fan notano quel particolare

Barbara D’Urso postato sul suo account Instagram, dove è particolarmente attiva e seguita, una foto che ha scatenato like e commenti dei suoi follower. La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live ha pubblicato uno scatto dal passato in compagnia di Fiorello e i commenti sono stati tantissimi.

“Come non esaudire il desiderio di @rosario_fiorello?!? – scrive a corredo della foto Barbara D’Urso – Ecco pubblicata la mia foto insieme a lui, fatta all’inizio degli anni ‘90”.

I due sono molto amici e lui, vedendo le telecamere del suo programma pronte a riprenderlo durante Sanremo, l'aveva salutata "col cuore", prendendola un po' in giro, e poi le aveva fatto la richiesta speciale: quella di pubblicare una loro vecchia foto, in cui lui aveva i capelli lunghi.

















Chiuso il servizio, la D'Urso aveva detto che lo avrebbe assolutamente fatto e così ha pubblicato lo scatto. Sul profilo Instagram della conduttrice è apparsa la foto in bianco e nero in cui compaiono i giovanissimi Fiorello e Barbara D'Urso.















La D'Urso indossa un cappellino con visiera girato al contrario che le dà un tocco sbarazzino e leggero, mentre Fiorello indossa l'immancabile – per i tempi – giacca di jeans. A monopolizzare l'attenzione è sicuramente la chioma fluente del conduttore, ma anche un altro particolare: le labbra della conduttrice. «Come mai nella foto Barbara ha le labbra molto più fine di adesso?», chiedono alcuni utenti.









E ancora: «Le ha rifatte?». In effetti le labbra di Barbara sembrano molto sottili rispetto a quelle a cui siamo abituati a vedere oggi. Ma sono in tanti a pensarla così.

Nel 2013, infatti, durante un’ospitata di Claudio Cecchetto a Pomeriggio Cinque, era saltata fuori la foto dei due ed era stata commentata telefonicamente proprio con Fiore.

