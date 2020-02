La produttrice cinematografica Rita Rusic, reduce dalla partecipazione al reality show ‘Grande Fratello Vip’, ha sorpreso praticamente tutti con una foto pubblicata poco fa su Instagram. La donna, che nella Casa più spiata d’Italia ha messo in evidenza una forte personalità ed un grande temperamento, aveva già fatto notare di essere anche molto attraente e sexy. Nonostante non sia più una ragazzina, è riuscita a far ‘esplodere’ la rete con uno scatto decisamente ‘bollente’.

Il selfie postato sul popolare social network la riprende in tutta la sua sensualità. Oltre al suo sguardo ammaliante rivolto verso la camera, è l’outfit scelto da Rita ad aver catturato l’attenzione. Ed i suoi innumerevoli fan sono rimasti a bocca spalancata dinanzi a questa visione, a tratti celestiale. L’ex gieffina si è immortalata così prima di uscire e trascorrere molto probabilmente una magnifica serata di San Valentino. (Continua dopo la foto)

















La Rusic è apparsa in intimo ed i colori della sua lingerie sono favolosi: ha infatti prediletto il viola ed il fucsia. Da non trascurare nemmeno il meraviglioso trucco glitterato sulle palpebre ed il rossetto di colore rosso sulle sue labbra. Ma gli ammiratori hanno gettato l’occhio soprattutto sul suo fantastico décolleté. Davvero esplosivo. Un corpo da sogno, davvero difficile trovarle un’imperfezione. Andiamo a vedere come hanno reagito i follower. (Continua dopo la foto)























Oltre 4 mila i like raccolti dalla 59enne ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Nella sua didascalia lei ha scritto in inglese: “Getting ready for tonight”, ovvero “Preparandomi per stasera”. I fan, letteralmente scatenati, hanno commentato: “Bella come il sole, ti ho ammirato tantissimo al GF Vip”, “Rita manchi nella casa”, “Wow, bellissima e sensuale, senza risultare volgare”, “Mi mancavano queste foto così sensuali”, “Bellissima e che fisicaccio”, “Ciao amore mio, buon San Valentino”. (Continua dopo la foto)

Altri utenti hanno aggiunto: “Sei unica”, “Sei il nostro sogno erotico”, “Ma di che parliamo!”, “Bella dentro e fuori”, “Spettacolare, mi era mancato vederti così”, “La perfezione”. Dopo aver terminato l’esperienza al reality show condotto da Alfonso Signorini, Rita è stata ospitata diverse volte nelle trasmissioni di Canale 5 condotte dalla regina di Mediaset, Barbara D’Urso. E c’è chi spera di vedere ulteriori foto sexy durante la serata.

