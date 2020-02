“Un anno fa ho immaginato la musica come una rappresentazione teatrale. ‘Me ne frego’ è un inno alla libertà, non è un’espressione negativa. Vuol dire ‘facciamolo, viviamolo'”. Achille Lauro, ospite ‘in borghese’ a Domenica In, aveva spiegato il significato di ‘Me ne frego’ e sull’origine degli ‘show’ offerti all’Ariston.

"Tutto nasce un anno fa, quando ho cominciato a immaginare la musica un modo diverso. Abbiamo deciso di interpretare 4 personaggi storici che rappresentassero questi concetti: San Francesco, David Bowie, la marchesa Casati, una straordinaria mecenate, e la regina Elisabetta che è morta per il popolo", aveva detto l'artista.

















"L'anno scorso ho portato Rolls Royce e tutti mi hanno chiesto perché non avessi portato C'est la vie… Io non volevo vincere il Festival", prosegue rispondendo alle domande di giornalisti e addetti ai lavori. "La cosa più bella di questo Sanremo è che sia passato un messaggio, un concetto rappresentato dalla canzone". Dopo Sanremo Achille Lauro è tornato in 'borghese' e sui social si è mostrato con il nuovo look. Capelli ossigenati, tatuaggi in vista e canottiera bianca.















"Toro Scatenato New York 1980", scrive il cantante e per lui è un boom di like e commenti. Lauro, questo il nome all'anagrafe del cantante, è amatissimo e ogni foto è un fiume di complimenti. "Oddio Lauro….sei un figo pauroso", "Me ne frego Uh là là", "Ma che figo sei", si legge sul profilo di achille. Intanto a ottobre partirà il tour. "Sanremo è stato un check. La data del 31 ottobre sarà il nuovo punto zero… Questo tour sarà un nuovo punto di partenza". Così Achille Lauro ha risposto alle domande di Rtl 102.5.









“Una nuova presentazione rispetto allo scorso anno e al tour del 2019, il Las Vegas Tour. Da adesso in poi si inizia a fare sul serio”, aggiunge. A Sanremo, l’artista ha presentato il brano ‘Me ne frego’. “Il video di Me ne frego è stato tenuto in stand by. Il video arriva molto presto”.

