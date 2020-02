“Aspettando te”. Silvia Provvedi dolce e sensuale: splendida con poco indosso e il pancione

Silvia Provvedi ormai ha ritrovato la luce giusta. Per lei non sono stati anni facili. Infatti è stata fidanzata tre anni con Fabrizio Corona, e ha vissuto pienamente gli anni del carcere. Nonostante sia stata molto vicina a Corona, l’ex re dei paparazzi ha detto più volte di non averla mai amata. Da lì, la decisione di Silvia di prendere parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Anche quella fu un’occasione ben sfruttata da Corona. Per Silvia l’esperienza in tv avrebbe rappresentato il modo più giusto per dimenticare quella triste storia, ma Corona ha cercato comunque di invadere persino quello spazio e rovinare quella possibilità.

Oggi la vita di Silvia è diversa. Il nuovo amore per Giorgio De Stefano ha rappresentato la svolta decisiva. La coppia si ama e aspetta un figlio. Silvia ne ha parlato per la prima volta in un'intervista al settimanale Chi: "A giugno diventerò mamma per la felicità di tutta la mia famiglia e del mio compagno. Questo bambino non l'abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore. Il nome? Stiamo discutendo su questo. Al momento i nomi in pole position sono due: se sarà maschio Andrea, se sarà femmina Benedetta". Ma ancora più intenso scoprire nel dettaglio cosa pensa Silvia: "Il sesso voglio scoprirlo con calma e lo farò insieme con i miei genitori a Milano". Per la Provvedi anche l'idea del matrimonio ha assunto un altro significato. (Continua dopo le foto).







































“Non mi è mai interessato anche se adesso che sono incinta ho cambiato prospettiva e lo considero in maniera più dolce. Ma diamo tempo al tempo”. La prudenza sembra caratterizzare ancora le scelte di Silvia, probabilmente alla luce della sua passata esperienza amorosa, che non solo si è rivelata disastrosa, ma anche molto difficile da costruire fin dall’inizio. Adesso nulla va lasciato al caso e la nascita del bambino rappresenterà l’occasione giusta per dare alla vita un nuovo equilibrio, sotto ogni punto di vista. Celare i nomi sembra essere una sana abitudine della Provvedi per scansare l’equivoco dei malauguri. Infatti, anche durante l’esperienza del Grande Fratello Vip, Silvia aveva parlato dell’esistenza di una persona, ma senza rivelare il nome. (Continua dopo la foto).

Silvia accennò all’esistenza di un amore, sotto l’epiteto di Malefix. Oggi sappiamo che l’uomo misterioso si chiama Giorgio De Stefano ed è un noto imprenditore milanese che arriva da una famiglia molto importante e famosa. Occhi azzurri e fisico scolpito, il fidanzato di Silvia Provvedi ha alle spalle una storia con un’altra ex gieffina: Veronica Angeloni. Impegnatissimo, Giorgio viaggia tra la Calabria e Milano. È proprietario di Oro, ristorante in voga tra i vip, che ha portato persino l’amore. Il primo incontro tra Silvia e Giorgio sembra essere avvenuto proprio lì. Dopo la prima foto esclusiva che ha ripreso il pancione di Silvia, di recente la mora delle Donatelle lancia un altro scatto, ancora più sensuale. Ovviamente con il pancione in primo piano. (Continua dopo le foto e il post).

Un intimo nero, con le giuste trasparenze: Silvia provvedi emana una luce mai vista prima. La didascalia alla foto è tenerissima e permette di capire lo stato d’animo della Provvedi: “Aspettando te, con voi mi sento una principessa” e una mano sul suo pancione. Silvia non solo è bellissima, ma anche visibilmente emozionata. I commenti dei fan dicono tutto: “È proprio vero che la maternità rende più belle. Congratulazioni”, “Stupendamente mamma”, “Bellissima”. Silvia Provvedi è pronta per godersi pienamente un futuro ricco di belle novità. Presto il piccolo Andrea o la piccola Benedetta conoscerà i suoi genitori. Prossima al sesto mese di gravidanza, Silvia è emozionata e siamo certi che presto riuscirà a comunicare qualcosa in più sul matrimonio con Giorgio.

