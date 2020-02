Da quando è stato nominato al GF Vip Alessandro Graziani è tornato sulla bocca di tutti. Lui è il single ed ex tentatore di Temptation Island Vip che mesi fa ha fatto dubitare Serena Enardu dell’amore provato per Pago. E infatti il reality condotto da Alessia Marcuzzi si era concluso con una rottura per l’ex tronista di Uomini e Donne e il cantante.

Poi il clamoroso passo indietro di Serena: mentre Pago era nella Casa, l’ha raggiunto a sorpresa e, altrettanto a sorpresa, si è detta ancora innamorata di lui. Ora sono entrambi due concorrenti del reality di Alfonso Signorini e sembrava essere tornato il sereno. Fin quando però, nella diretta di lunedì scorso, il conduttore ha fatto entrare il fratello del cantante, Pedro Settembre, che oltre a scagliarsi contro la Enardu ha tirato fuori la storia dei recenti like di lei alle foto social di Graziani scatenando l’ira di Pago. (Continua dopo la foto)

















Questo è quello che è successo finora. Ma Alfonso Signorini continua ad indagare sui rapporti tra Serena Enardu e Alessandro Graziani e ha deciso di farlo a Uomini e Donne, dove lui è appena approdato tra i corteggiatori del trono classico. Scopo del conduttore e direttore di Chi era ovviamente sviscerare i suoi rapporti , precedenti e attuali, con la Enardu. (Continua dopo la foto)















Ma stando alle anticipazioni diffuse dal sito Il Vicolo delle News, quando Signorini ha chiesto all’ex tentatore “se tra lui e la fidanzata di Pago ci sia stato ‘qualcosa’” Graziani ha preferito tacere invitando il giornalista a chiedere direttamente a Serena. Ha però confermato che avrebbe avuto piacere a frequentare Serena anche lontano dalle telecamere. Non è andata così, lo sappiamo bene. (Continua dopo le foto)











Ma attenzione, perché poi ci ha pensato Tina Cipollari a sganciare una bomba: la Vamp ha fatto sapere che alcune sue amiche cagliaritane hanno visto Alessandro e Serena insieme in città poco dopo la fine di Temptation e che i due avrebbero trascorso il weekend insieme. La reazione di Alessandro? Non ha negato. Anzi: lo ha ammesso e detto anche che questa notizia sarebbe già nota a tutti. E chissà se a questo punto Signorini non lo farà entrare nella Casa per un confronto diretto con Serena…

