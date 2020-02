“Il mio corpo…”. Cristina Plevani, le ultime dichiarazioni preoccupano i suoi fan

Non ha molta autostima Cristina Plevani. L’ex vincitrice del Grande Fratello 1 ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. E in questa occasione ha rivelato di avere una grossa difficoltà personale: “Non riesco ad accettarmi…Non riesco a mostrarmi in costume…” A quel punto il giornalista del magazine diretto da Riccardo Signoretti le ha chiesto qualche informazione in più a tal proposito.

E l'ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato senza tanti mezzi termini: "Purtroppo non riesco ad accettare il mio corpo…Non mi piaccio…E se non mi piaccio io per prima penso che anche agli altri potrei non piacere…". Successivamente il giornalista ha domandato a Cristina Plevani quali parti del corpo non ama. E la donna ha risposto seccamente: "In primis le gambe, che non mostro mai, e anche il lato B". Tuttavia quest'ultima, nonostante queste sue difficoltà ad accettarsi, ha anche chiarito di non essere interessata a ricorrere alla chirurgia estetica.

















Riguardo invece il Gf Vip, Cristina ha parlato anche di Sergio Volpini, uno dei concorrenti dell'ultima edizione. Difatti l'uomo, dopo aver partecipato alla prima edizione storica del reality, è stato richiamato per prendere parte alla versione vip. Una partecipazione la sua davvero poco fortunata. Difatti l'ex inquilino della casa più spiata dagli italiani è stato eliminato alla prima occasione.















Volpini, suo malgrado, è anche finito nella bufera per via del famosissimo 'caso Salvo Veneziano'. Insomma la sua avventura al Grande Fratello Vip è da dimenticare. E a tal proposito Cristina Plevani, al magazine Nuovo, ha dichiarato senza tanti mezzi termini quanto segue: "Mi spiace molto per lui: è stato poco in gara e non ha potuto dimostrare che l"ottusangolo' è rimasto nella casa di allora, quella di 20 anni fa…". E in effetti anche tanti telespettatori, sui social, hanno svelato di pensarla allo stesso modo.











Una decina di giorni fa a Nuovo Tv, sempre la Plevani, ha rivelato che vorrebbe partecipare all’Isola. E stavolta al magazine Nuovo ha dichiarato cosa indosserebbe qualora gli autori de L’Isola dei Famosi prendessero in seria considerazione la sua richiesta: “Mi metterei in bikini, ma con un pantaloncino corto oppure con i bermuda…Di sicuro non starei in perizoma…”. Staremo a vedere…

