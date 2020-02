Giorgia allo scoperto. La cantante in posa col fidanzato, più giovane di 8 anni. Ecco chi è Emanuel, padre di suo figlio

È conosciuta da tutti come Giorgia e la sua è una delle voci più melodiche tra quelle che da anni fanno capo alla musica italiana femminile. Giorgia Todrani è sempre discreta e difficilmente compare sulle pagine di qualche rivista che si occupa di gossip. Non per questo, però, tende a scomparire dalla scena e ogni tanto anche lei decide di fare capolino tra i vip e colpire l’attenzione di tutti. Di recente, infatti, è apparsa in dolce compagnia del compagno Emanuel Lo, al secolo Emanuel Lo Iacono, proprio alla prima dello spettacolo di Enrico Brignano “Un’ora sola ti vorrei” al Teatro Brancaccio di Roma.

Sono innamoratissimi e discreti: Giorgia e Emanuel sono legati da un grande amore dal lontano 2004. E da allora procedono indisturbati nella costruzione della loro storia. Il 18 febbraio 2010 è persino nato Samuel. Eppure, come si sa, la cantante ha avuto un altro grande amore: il collega musicista Alex Baroni. Dal 1997 al 2002 i due cantanti hanno vissuto intensamente la loro storia d’amore, ma un tragico incidente in moto ha portato via la vita di Alex. Tutti ricorderanno quando il cantante è stato investito da un auto mentre percorreva la circonvallazione Clodia in moto. Rimasto in coma per circa un mese, il cantante non ce l’ha fatta. Il vuoto nella vita di Giorgia è stato, da allora, incolmabile, ma la cantante ha dovuto recuperare l’equilibrio e ripartire. (Continua dopo le foto).































Giorgia ha passato momenti davvero duri e ha pensato spesso alla morte. Ha dedicato ad Alex “Gocce di memoria”, un brano forte che riesce a fare comprendere cosa possa comportare la perdita di un amore che si desiderava al proprio fianco per una vita intera. Giorgia ha trascorso momenti difficili, finché non ha trovato il coraggio di innamorarsi di nuovo. Emanuel Lo, romano e classe ’79, riesce a fare breccia nel cuore di Giorgia e dal 2004 affianca la cantante in tutto quel che la riguarda. Emanuel stesso è un artista eclettico: “Lavoravamo insieme per un tour, lui aveva cominciato a corteggiarmi e io ero tutta sulla difensiva. Pensavo: figurati se posso fidarmi di lui. Non capivo che cosa c’entravo io con un fico così. Chissà che mazzata poi m’aspetta, pensavo, se mi metto con uno come lui: giovane, vitale. Poi la vita per fortuna a un certo punto non mi ha più permesso di pensare”. (Continua dopo la foto).









Emanuel ha seguito in tour numerosi artisti nazionali e internazionali: da Luciano Pavarotti a Robbie Williams, a Kylie Minogue a Giorgia.Emanuel Lo, nel 2017, è stato uno degli insegnanti della scuola di Amici di Maria De Filippi, fortemente voluto dalla De Filippi in persona, viste anche le sue grandi esperienze al fianco di artisti del calibro di Robbie Williams, Ricky Martin, e Luciano Pavarotti. Nel 2010 è nato Samuel. Un miracolo, posto che la cantante ha affrontato due aborti. E anche in quelle circostanze, Emanuel ha rappresentato la grande forza di Giorgia. La cantante lo ha raccontato a Vanity Fair: “Emanuel non si è lasciato abbattere. Mi ha costretta a venire a patti con la mia angoscia. Era pronto a diventare genitore prima che lo fossi io”. (Continua dopo le foto).

E poi la nascita di Samuel ha riportato la luce: “Con Samuel è molto dolce, ai limiti dell’ansioso e dell’iperprotettivo: a volte sono quasi gelosa del rapporto tra loro“. I due non sono ancora sposati, nonostante la proposta di matrimonio sia già stata fatta nel 2017 con un bel ‘sì’ a corredo da parte di Giorgia. La vita della coppia procede su una strada serena, che li vede sempre più affiatati e felici. Giorgia ha superato molte prove di vita estremamente difficili, e nonostante i momenti di cedimento e di crollo fisico e psicologico, la cantante ha sempre trovato il coraggio di continuare a credere che la vita merita il suo migliore sorriso. Samuel, sicuramente, è il raggio di sole nella vita di entrambi, ma anche mamma e papà hanno dimostrato di dare un valido esempio di amore incondizionato,nonostante gli otto anni di differenza d’età. Dedichiamo a loro questo San Valentino.

Barbara De Santi sparita da Uomini e Donne: la ‘svolta’ della dama. Fan increduli