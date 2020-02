La supermodella ed attrice americana Emily Ratajkowski è di una bellezza straordinaria e quasi sempre sorprende positivamente tutti con degli scatti da sogno che mandano in visibilio i fan. E si è ripetuta ancora sul popolare social network Instagram, mostrandosi con un look favoloso. La giovane si è immortalata con uno slip di colore nero praticamente invisibile ed ha messo in mostra il suo fisico spaziale.

Le sue forme si confermano mozzafiato e gli utenti hanno veramente rischiato di restarci secchi una volta osservato il post. Il suo sguardo verso il cellulare rende l’atmosfera ancora più sensuale. Favolose anche le sue gambe perfette. Difficile davvero trovare dei difetti nell’attrice statunitense, che sicuramente riproporrà ancora scatti del genere anche nei prossimi giorni. Per la gioia inarrestabile delle migliaia di follower che la seguono quotidianamente. (Continua dopo la foto)

















Emily è considerata una delle più belle modelle a livello globale. Lei è stata in grado di conquistare tutte le passerelle diventando una delle più amate dalla gente. Inoltre, il suo meraviglioso lato B è ritenuto il più stratosferico del mondo. Sui social è seguita da un numero spropositato di follower: oltre 25 milioni. La 28enne è il sogno proibito degli uomini, ma è in grado di ricevere numerosissimi apprezzamenti anche dalle donne, che la invidiano per il suo fisico da urlo. (Continua dopo la foto)























In passato era stata accusata di essere completamente rifatta e la Ratajkowski aveva replicato così: “Ero solita mostrare alle persone questa foto di me a quattordici anni per dimostrare come il mio corpo sia naturale. Ora a dir la verità sono un po’ triste che ci sia. In questa foto ero poco più che una bambina e avrei voluto che il mondo mi incoraggiasse a essere la ragazza di quattordici anni che ero più che guardare il mio corpo”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram 🌱 Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 3 Feb 2020 alle ore 12:14 PST

Ed ancora: “Detto ciò, mi sento ancora come se avessi trovato forza attraverso il mio corpo e la sensualità espressa sulle passerelle e sulle piattaforme come Instagram”. Classe 1991, ha debuttato nel mondo del cinema nel 2014 con il film ‘L’amore bugiardo’ – Gone Girl’. Il primo grande successo lo ebbe nel 2013, quando prese parte in topless al videoclip della canzone ‘Blurred Lines’ di Robin Thicke. Emily è rappresentata da quattro agenzie: ‘DNA Models’ di New York; ‘Viva Paris’ di Parigi; Viva London’ di Londra e ‘Viva Barcelona’ di Barcellona.

