La sensuale Elena Morali è protagonista molto spesso di scatti molto ‘bollenti’ che entusiasmano gli scatenati fan, che non vedono l’ora di ammirarla in pose sexy. E qualche ora fa l’ex partecipante de ‘L’Isola dei famosi’, conosciuta anche e soprattutto per aver preso parte a ‘Colorado’, si è ripetuta mandando tutti in tilt. Elena si è scattata una foto super ‘hot’ ed immancabile è giunta una valanga di mi piace e commenti. Ed alcuni follower hanno anche rischiato seriamente un infarto.

Alla vigilia di San Valentino ha forse voluto surriscaldare l’ambiente e ci è riuscita in pieno. Il suo sguardo è più che altro divertente, ma è un dettaglio che ha catturato la completa attenzione degli utenti. Una delle sue parti del corpo più belle è in vista e si può ammirare in tutta la sua meraviglia. Andiamo a vedere più nello specifico come si è presentata la showgirl. (Continua dopo la foto)

















Nell’immagine la si può vedere intenta a fare una linguaccia e con gli occhi rivolti in alto. Ma è il suo look a rubare la scena: la Morali ha un bustino estremamente aderente con una scollatura che mette in evidenza il suo stratosferico ed esplosivo décolleté. Il seno della giovane è a dir poco enorme e fuoriesce quasi del tutto. Nella didascalia ha scritto scherzosamente: “Tipica espressione di quando penso al cioccolato!”. Ma i suoi ammiratori hanno pensato a tutt’altro. (Continua dopo la foto)























Più di 56 mila i like lasciati sotto la sua istantanea. Questi i messaggi più significativi degli instancabili ammiratori: “Una bambola”, “Tipica espressione di quando vedo le tue foto…”, “Bellissima”, “Che meloni”, “Che gnocca divina, sei affascinante”, “La super Elena”. Altri ancora hanno aggiunto: “Straf…a”, “Sei di una bellezza raffinata”, “Sempre bella ed espressiva”, “Spettacolo”, “Hai un corpo da top model”, “Esagerata!”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Tipica espressione di quando penso al cioccolato 😋😋 Ph. @edoardoercole Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal) in data: 12 Feb 2020 alle ore 11:55 PST

Nel recente passato Elena era scoppiata a piangere durante ‘Pomeriggio Cinque’ per le sue sofferenze amorose, ma Barbara D’Urso era stata dura ed aveva dichiarato: “Sono più grande di te, mi dispiace vederti piangere, ma se avessi scelto un uomo con cui stare adesso non soffriresti e non avresti fatto soffrire altre persone. Mi fai meno pena di altri…”. E tutto il pubblico in studio, compresa la giovane, erano rimasti impietriti dinanzi a simili affermazioni.

