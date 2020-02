Finalmente buone notizie per l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Secondo quanto riferito in anteprima dalla rivista ‘Nuovo’, l’uomo ha lasciato la comunità ed è pronto a ritornare a casa. Anzi, per il momento la sua abitazione non è ancora pronta e dovrà attendere l’ok della Polizia di Stato. Quindi, Fabrizio potrà restare per un po’ di tempo all’interno di una meravigliosa suite d’hotel di Milano. La rivista è riuscita infatti ad ascoltare in esclusiva anche le parole del suo personal trainer.

Il racconto è accompagnato anche da alcune immagini, che riprendono Corona intento a lasciare la comunità. Ricordiamo che è stato ‘rinchiuso’ lì dentro dopo aver lasciato il carcere di San Vittore per motivazioni di natura psichiatrica. Adesso, è in arrivo una nuova opportunità per lui che non dovrà fallire se non vorrà nuovamente fare ritorno lì dentro o, ancora peggio, dietro le sbarre. Vediamo nel dettaglio cosa ha fatto il 45enne siciliano. (Continua dopo la foto)

















La sua nuova vita è cominciata con lui che ha abbandonato l’alloggio della comunità e che ha caricato i suoi bagagli all’interno di un furgoncino. Ad aiutarlo il personal trainer Nathan Martelloni. Quest’ultimo ha comunque rivelato che Corona non è completamente una persona libera: “Si sta appoggiando ad una suite d’hotel del centro di Milano, non lontano dal teatro alla Scala, in attesa che la Polizia sblocchi la casa nuova che ha preso”. (Continua dopo la foto)























Il personal trainer ha poi aggiunto: “Ma non può uscire, è comunque ai domiciliari”. Infatti, l’ex re dei paparazzi dovrà ancora scontare la pena fino a marzo 2024. Serviranno dunque altri quattro anni per mettersi definitivamente alle spalle le varie condanne subite e che si sono sommate nel tempo. Diversi i reati contestati, dall’appropriazione indebita all’evasione fiscale. Se non dovesse commettere ulteriori passi falsi, la sua libertà potrebbe quindi materializzarsi ufficialmente nel 2024. (Continua dopo la foto)

In passato ha dovuto fare i conti con altre vicende legali, come quella riguardante Wanda Nara e Marcelo Brozovic. Corona aveva inventato una relazione tra i due e l’avvocato del calciatore aveva detto: “La notizia, oltre ad essere falsa, è gravemente diffamante per il contenuto dell’articolo che mette in dubbio la moralità e l’immagine del calciatore, accusandolo ingiustamente di atteggiamenti e comportamenti mai attuati”.

