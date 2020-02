Elisa De Panicis è fuori dal GF Vip da giorni, ma quando è rientrata a sorpresa nella Casa per chiarirsi con Andrea Denver Alfonso Signorini aveva lanciato una bomba. Il conduttore del reality nonché re del gossip aveva spifferato in diretta il suo flirt con Theo Hernandez, difensore del Milan, spiazzando letteralmente Elisa. Che, imbarazzatissima, lì per lì non aveva commentato.

Lo stesso Hernandez non aveva apprezzato che il suo nome fosse uscito al Grande Fratello Vip come raccontato di recente dalla De Panicis a Pomeriggio 5: "Premesso che Alfonso ha detto 'il suo cuore batte per Theo', significa che il mio cuore batte per un calciatore – ha iniziato a spiegare la ex gieffina – Non significa che siamo fidanzati. Ci stavamo frequentando in maniera molto tranquilla. È per questo che ho fermato Andrea ripetute volte".

















"Tu stai mettendo del sentimento con Hernandez?", ha indagato Barbara d'Urso ed Elisa. "Diciamo che quando inizio a frequentare un'altra persona, sono decisa in quello che faccio. Quindi, ho stoppato con Andrea e ho iniziato a vedere quest'altra persona – Fino a prima di entrare al Gf sì, adesso si è innervosito perché non voleva si sapesse nulla e, effettivamente, aveva ragione. Era una cosa tra di noi e non voleva uscisse…".















Beh, a quanto pare dopo l'eliminazione di Elisa De Panicis la relazione con Theo Hernandez è giunta al capolinea visto che nessuno ha più menzionato la faccenda. Ma c'è di più. Per Alberto Dandolo, che lancia l'indiscrezione sul settimanale Oggi nel numero in edicola da giovedì 13 febbraio, il calciatore avrebbe già voltato pagina: è stato avvistato in compagnia di un'altra nota influencer ed ex di Fabrizio Corona, Zoe Cristofoli.











“Qualche giorno fa Hernandez è stato immortalato in un centralissimo ristorante meneghino in compagnia di Zoe Cristofoli – si legge sull’ultimo numero del settimanale Oggi – Tra di loro sguardi di intesa e complicità. Solo amicizia o qualcosa di più?”. Al momento non ci sono altre informazioni a riguardo. Sui canali social di entrambi non c’è alcun indizio ma intanto il gossip sta già facendo il giro della rete…

