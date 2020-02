Antonella Mosetti da svenire: lato A al vento, fan ko

La super sexy showgirl Antonella Mosetti non smette mai di stupire. Nonostante non sia più una ragazzina, l’ex protagonista di ‘Non è la Rai’ è in grado di mandare in visibilio i suoi fan con degli scatti da censura. Come ha fatto nelle ultime ore, quando ha osato e mostrato il suo fisico e le sue forme quasi interamente. Impossibile distogliere lo sguardo dal favoloso corpo della donna, la quale è invidiata ormai anche dalle ventenni. Per lei il tempo sembra non trascorrere.

Antonella ha voluto davvero esagerare mostrandosi praticamente nuda per la gioia dei follower. Una scelta clamorosa, ma assolutamente azzeccata visto il risultato finale. Gli utenti l’hanno infatti ricoperta di mi piace e commenti. Gli scatti in questione lasciano poco spazio all’immaginazione, anche se le fantasie della gente non sono mancate. Andiamo a vedere più nello specifico come la Mosetti è stata abile a catturare l’intera attenzione della rete. (Continua dopo la foto)

















Nella didascalia che accompagna le immagini ha semplicemente scritto: “Buongiorno”. Nelle istantanee, come anticipato precedentemente, la Mosetti ha deciso di togliersi i veli. Ha addosso soltanto una vestaglia del tutto sbottonata e delle mutandine di colore nero. Il suo esplosivo décolleté è nascosto semplicemente dalle sue mani, ma lo si può intravedere in tutta la sua meraviglia. Immancabili i messaggi degli utenti, che sono rimasti a bocca aperta. (Continua dopo la foto)























I like ottenuti da Antonella sono quasi 10 mila. Questi invece i messaggi più significativi: “Splendida, sensuale, affascinante, eccitante”, “Sei una meraviglia”, “Amoreee”, “Buongiorno a te e buon lavoro”, “Mi sei piaciuta sin da quando eri una ragazza. Ti vorrei tanto conoscere, un bacio”, “Sei una bellissima donna”, “Sei stupenda”, “Sei molto carina”. Come si può notare, ancora una volta la showgirl ha colpito nel segno. I suoi fan si sono inchinati al cospetto di tanta sensualità. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno ☀️☕️🍩 @phaolo69 @giulialuzi_mua @suiteparadiseroma @victoriassecret Un post condiviso da Antonella Mosetti (@antonellamosetti) in data: 12 Feb 2020 alle ore 3:39 PST

Classe 1975, la Mosetti è nata nella capitale Roma. Nel 2019 è stata giurata del programma di Canale 5, ‘All Together Now’, mentre due anni prima era stata opinionista di ‘Domenica Live’. Dallo stesso anno è opinionista anche di ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Mattino Cinque’. Da un punto di vista personale, dal 2007 al 2012 è stata fidanzata con Aldo Montano, mentre dopo il matrimonio con Alessandro Nuccetelli, dalla cui relazione è nata la figlia Asia, aveva avuto una storia d’amore con Davide Lippi.

