Lorella Boccia, scollatura davvero esagerata per San Valentino

La fantastica ballerina e conduttrice del daytime di ‘Amici’, Lorella Boccia, ha spesso deliziato i suoi numerosi fan con scatti decisamente ‘bollenti’ che hanno infiammato la rete. E a due giorni da San Valentino ha voluto davvero osare mandando praticamente tutti in tilt. La sua sensualità regna sovrana in questo scatto per la gioia di tutti. Il suo sguardo e l’outfit scelto hanno reso l’intera atmosfera davvero mistica. E a commentare l’immagine ci ha pensato anche il marito Niccolò Presta.

Se i presupposti sono questi, il coniuge non potrà che trascorrere una giornata degli innamorati da urlo. Le curve della bellissima Lorella sono come sempre mozzafiato e invidiate da tutte le ragazze. Ma è stato in particolare un dettaglio che ha fatto ‘scalpore’, scatenando fantasie di ogni genere nei suoi ammiratori. Il post ha raccolto un consenso quasi senza precedenti, infatti migliaia sono stati i like e decine i commenti scritti dagli utenti, rimasti a bocca spalancata a lungo. (Continua dopo la foto)

















Nell’istantanea che ha surriscaldato Instagram lei è ripresa a mezzo busto ed indossa un meraviglioso abito di colore nero con delle spalline molto sottili e soprattutto con una scollatura molto esagerata. Infatti, si ha la possibilità di ammirare in tutta la sua esplosività lo stratosferico décolleté. I suoi occhi rivolti verso l’obiettivo incantano, così come in generale tutto il suo sguardo. Meravigliose anche le sue labbra. Vediamo nel dettaglio cosa hanno commentato i follower. (Continua dopo la foto)























Nella sua didascalia, la Boccia ha scritto: “Aspettando San Valentino. Prove di outfit, che ne dici? (rivolto al marito n.d.r.)”. Ed il coniuge Niccolò le ha semplicemente risposto: “Azz!”. Tutti gli altri si sono letteralmente scatenati: “Dolce farfalla, sei stupenda”, “Che meraviglia”, “Wow Lorella, sei fantastica”, “Troppo bona”, “A me a momenti viene un infarto per la tua bellezza”, “Sempre bellissima e stupenda”, “Bella da morire”, “Splendida, da applausi. Ma lo sei sempre e comunque”. (Continua dopo la foto)

Classe 1991, Lorella Boccia è nata a Torre Annunziata (Napoli) ed il primo giugno dell’anno scorso è convolata a nozze con Niccolò Presta. Prima che con quest’ultimo, lei era stata impegnata sentimentalmente con il coreografo Bruno Centola. I due vivono insieme nella capitale Roma ed in passato sono stati vittime di un’aggressione con rapina.

