Raoul Bova e Rocìo Morales hanno deciso di lasciare a casa le figlie Luna ed Alma per godersi appieno una serata romantica e, si sperava, indimenticabile. Ma stando a quanto paparazzato da ‘Diva e Donna’ pare proprio che la cena fuori casa non sia andata nel verso giusto. Dopo essersi concentrati in maniera forsennata sul lavoro, la coppia ha voluto concedersi un po’ di relax, ma una discussione ha rovinato una serata che si aspettava potesse essere molto positiva.

Gli attori, che si sono conosciuti per la prima volta durante le riprese del film ‘Immaturi’, sono intenti a cenare in una pizzeria situata nella capitale Roma. Il primo a parlare è Bova, il quale si rivolge verso di lei. Quest’ultima lo ascolta con molta attenzione, ma sul suo viso traspare severità e serietà. Poi, una volta finito di mangiare, arriva un gesto di Rocìo che fa comprendere che qualcosa non vada tra i due. E Raoul è costretto ad inseguirla per provare a chiarire una volta per tutte. (Continua dopo la foto)

















La Morales esce infatti dall’attività commerciale ed il partner la segue a debita distanza. Poi la donna decide di attenderlo e comincia a gesticolare per fargli capire qualcosa. La stessa successivamente si allontana ed inizia ad aumentare il passo. L’attore prosegue nel suo cammino affinché possa starle dietro. La sua faccia è tutto un programma, infatti si può notare la totale mancanza del sorriso. Il suo sguardo è quindi infastidito. Chissà cosa sarà capitato ai due innamorati. (Continua dopo la foto)























Nell’ultimo periodo erano circolate diverse indiscrezioni sulla Morales e Bova. Si parlava infatti di una possibile crisi sentimentale e questa situazione creatasi in una pizzeria romana sembra proprio confermare il tutto. Anche se, per onor del vero, bisogna precisare che entrambi hanno sempre smentito problematiche legate alla loro liaison d’amore. Vedremo quindi nei prossimi giorni se si sia trattato di un normale diverbio di coppia o se ci sia qualcosa di più serio che possa mettere a repentaglio il rapporto. (Continua dopo la foto)

Raoul e Rocìo sono fidanzati dal 2013. Il 2 dicembre del 2015 è nata a Roma la primogenita Luna, mentre il primo novembre del 2018 la seconda figlia Alma. In precedenza lui era stato sposato con la veterinaria Chiara Giordano, dalla quale ha avuto i figli Alessandro Leon e Francesco, nati rispettivamente nel 2000 e nel 2001.

Uomini e Donne: Gemma Galgani in piedi contro Tina Cipollari. Poi la richiesta a Maria De Filippi