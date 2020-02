“È nato!”. Terzo figlio per la coppia vip, ma tutto in gran segreto

Non c’è due senza tre: genitori per la terza volta! Dopo due gemellini, la coppia vip ha dato il benvenuto a un altro bebè. Solo un mese fa era trapelata la notizia, tra l’altro mai confermata dai diretti interessati, della dolce attesa. Né, tantomeno, hanno reso noto il lieto evento. Ma d’altronde si sa, forse sono la coppia più discreta dello showbiz.

Da sempre, infatti, Enrique Iglesias e la bellissima Anna Kournikova sono molto riservati sulla loro relazione e vita privata. Il cantante e l’ex fuoriclasse della racchetta sono attentissimi anche sui rispettivi profili a far trapelare il meno possibile. E così come vigeva il massimo silenzio sulla gravidanza di lei, già mamma di Lucy e Nicholas, 2 anni, anche sulla nascita del terzo figlio si sa poco e niente. (Continua dopo la foto)

















L’unica certezza in realtà è che il piccolo sia venuto al mondo perché a spifferarla è stato il fratello di Enrique Iglesias, Julio jr, a una radio cilena: “Sono diventato già zio. Sì, il bambino è già nato, a non posso dire altro. Quello che so è che mio fratello è padre di tre figli ed è al settimo cielo”. Zio Julio non ha infatti nemmeno rivelato il sesso del bebè: “È un segreto”. (Continua dopo la foto)















Enrique Iglesias e Anna Kournikova stanno insieme da ben 17 anni e tempo fa, in un’intervista rilasciata a Metro, il cantante svelò il segreto della loro relazione longeva: “Tutte le coppie devono attraversare momenti negativi e momenti positivi. Per me è impossibile pensare ad una relazione perfetto. Non ho mai pensato che potessero esistere. Bisogna essere realisti”. (Continua dopo le foto)











Nel 2017 sono diventati genitori di due gemellini ma anche in quell’occasione il cantante e la ex tennista da sempre ammirata non solo per il suo talento ma anche per la sua bellezza riuscirono a far passare la dolce attesa del tutto inosservata ai media: hanno condiviso le prime immagini dei bimbi solo un mese dopo la nascita. Aspettiamo allora quelle del nuovo arrivato. O nuova arrivata.

Addirittura 6: super Maria De Filippi! Sembra incredibile ma è tutto vero