“Ma sono di marmo”. Laura Torrisi, versione “a me gli occhi”. Sul letto, il seno in vista. Gli applausi

Vi ricordate lo scoop che ha riguardato Laura Torrisi? È stato il settimanale Chi a riferire della nuova fiamma di Leonardo Pieraccioni. Pare che l’attore toscano puro sangue sia stato paparazzo con una donna a fare shopping proprio nella bella Capitale italiana. Infatti, insieme a Carlo Conti e Giorgio Panariello, Pieraccioni prosegue il suo ‘giro d’Italia’. Laura Torrisi, dal canto suo ha pensato bene di dedicarsi del tempo tutto per sé. L’attrice aveva iniziato una relazione con Luca Betti, un ex pilota di rally, per poi voltare pagina con il cantautore Aiello. La conferma tarda ad arrivare, anche perché Laura ha trovato il modo più giusto per riconquistare i suoi spazi.

Alla luce del gossip che ha riguardato Pieraccioni, Laura ha risposto con un post su Instagram abbastanza loquace. A Bali per una vacanza in totale solitudine, la Tossisi ha scritto: “Ci vuole molta forza per amare la solitudine”. “Meglio soli che male accompagnati” è stata la risposta ricevuta dai fan. Pare che Laura abbia sempre goduto di un sostegno social molto forte. La siciliana vanta la tipica bellezza del Sud: mora e formosa, non può certamente dire di passare inosservata. Anche se solitaria, o single, Laura continua a essere una donna ambitissima. Circa un milione e duecentomila follower seguono assiduamente il suo canale social e l’attrice, classe ’79, continua indisturbata alla ricerca di se stessa. E ci riesce benissimo. Le foto pubblicate confermano che, tutto sommato, non si può lamentare. (Continua dopo le foto).































E a Laura basta davvero poco per stupire fan. Con una semplice fotocamera ‘grandangolare’ e il sorriso giusto, mette tutti ko, senza troppo tergiversare intorno alle questioni di cuore. Da sempre sportiva, Laura cura il suo fisico tanto quanto il suo spirito libero, almeno fino ad ora. Il suo segreto, per modellare il corpo e liberarsi dalle tossine è il Karate. Vanta una cintura marrone niente male, ma non si ferma lì. In passato è stata anche arbitro di calcio, una passione che ha abbandonato per tanti motivi e che non ha mai trovato il consenso del padre. Laura, però, ha sempre saputo trovare il modo di ‘rinascere dalle ceneri’ e ricominciare tutto dall’inizio. La sua vacanza in solitudine dimostra che per poter ricominciare è necessaria sempre una pausa di riflessione. (Continua dopo la foto).









Laura cura il suo rapporto con i fan ogni giorno. Risponde a tutti, si mostra attiva e attenta a non perdere nessun commento. Anzi, invita i fan a prendere visione di quel che combina, consapevole di fare cosa molto gradita. La didascalia che accompagna la foto in bikini ne è l’esempio: “E comunque all’ombra di questa mangrovia 🌴 (🤔?) stavo pensando che ci sono ancora un sacco di foto che non ho condiviso con voi dei giorni scorsi passati nei vari templi🤗Scorrete lo slide se siete curiosi! 😉🏯📸”. Quindi non poteva mancare lo scatto sul letto. Nulla di volgare, ma sicuramente la foto è davvero splendida e conquista tutti. Un selfie molto particolare che conserva tutta la potenza dell’immagine: il merito va sicuramente al soggetto. (Continua dopo le foto e il post).

Visualizza questo post su Instagram Grandangolo /\ 📸 Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura) in data: 12 Feb 2020 alle ore 1:44 PST

“Per una grande bellezza ci vuole sempre un grandangolo, altrimenti non entra nell’inquadratura 😎”, “Più che angoli, s’intravedono due rotondità 😍”, “Ora che sei tornata single è giunta l’ora di diventar mia moglie, non credi?”, “Buongiorno meravigliosa stella!!🌟 ❤️”, “Grandiminne”, “Il grandangolo ti fa anche du’ gran poppe! Bella tu sei!!!❤”, “Che tette di marmo”. Laura è sdraiata e sorridente. Il bianco della maglia fa risaltare i suoi colori e non solo, anche le forme, sempre al punto giusto. Ovviamente piovono like a dismisura e tutti si chiedono se la vacanza sia finita e soprattutto se Laura è finalmente pronta a tornare in tv. Diciamolo: la pausa di riflessione, la solitudine, la vacanza per allentare le tensioni e per addolcire le amarezze. Tutto questo è dovuto, ma prima o poi la Torrisi dovrà pur rimboccarsi le maniche e tornare a lavoro.

