“Il matrimonio lo organizza lui”. Tina Cipollari, dopo la testimone di nozze ‘top’ la bomba è servita

Ormai la notizia corre veloce, e non solo. Anche il gossip non risparmia alcuni interessanti dettagli sulla nuova vita di Tina Cipollari. Infatti la vamp opinionista di Uomini e Donne, volto storico e insostituibile del programma televisivo, sembra pronta a un nuovo inizio sia per quanto riguarda la sua vita privata, ma anche quella lavorativa. Non solo sta per volare a nozze, ma pare che abbia già preso la sua postazione nel presunto ristorante di Vincenzo. Nella veste di pasticcera, è pronta ad addolcire non solo i palati, ma anche la sua vita. Dopo le nozze con Kiko Nalli, Tina è pronta a ripartire con l’imprenditore Vincenzo Ferrara.

Ma chi prenderà il posto di Tina? Il nome di Karina Cascella è sulla bocca di tutti, ma la smentita sembra essere già una conferma: "Assolutamente falso. Tina è insostituibile". Tina lascia il programma di Uomini e Donne e si dedica alla sua storia d'amore. Correvano voci di una crisi tra Tina e Vincenzo, ma l'imprenditore è subito corso ai ripari, affermando che: "Io e Tina siamo sempre innamorati. Stiamo bene insieme. L'unico problema è la distanza: durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana". Troppo poco tempo da dedicare all'amore ha spinto Tina a dare una svolta alla sua vita. (Continua dopo le foto).







































Anche se non si conosce la data ufficiale, Tina ha annunciato ai figli la notizia del matrimonio. Forse accadrà a marzo e il poco tempo rimasto a disposizione per preparare la cerimonia, hanno inevitabilmente spinto Tina a prendere la sua decisione: dire addio al programma dell’amica Maria de Filippi. Tutti sperano si possa trattare di una breve pausa, ma Tina ne frattempo sembra darsi da fare nel ristorante di Vincenzo, situato nella splendida città d’arte di Firenze. Niente male per Tina che, non troppo tempo fa, rese pubblico il suo desiderio di ritrovare la forma fisica mettendosi a dieta. Aveva deciso di perdere tra i 25 e i 30 chili entro Natale, ma adesso più di allora sembra essere un’impresa quasi impossibile. (Continua dopo la foto).

Voci di corridoio sostengono che alla cerimonia saranno presenti solo i parenti e gli amici più stretti della coppia, ma come testimone, Tina non poteva che scegliere la fidata amica Maria De Filippi. Poi esce fuori un altro nome importante, che serve sul piatto d’oro un’ altra notizia choc: Giorgio Manetti, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, nonché fondatore della Giorgio Manetti Lifestyle insieme alla wedding planner Monica Balli, curerà nel dettaglio la cerimonia. Una responsabilità grande, quella che sembra essersi assunto l’ex cavaliere. Questa volta non può tradire le aspettative, perché Tina punta tutto su di lui. La notizia non può che incrementare le secolari ostilità tra Tina e Gemma, acerrime ‘nemiche’ di sempre. Il nome di Gemma compare anche nella lista delle possibili sostitute dell’opinionista. La questione sembra farsi pungente per entrambe. Continua dopo le foto).

Di recente, le due antagoniste non si sono risparmiate in ‘complimenti’. Riguardo la frequentazione tra Gemma ed Emanuele, Tina ha detto: “T’innamori a distanza di tre giorni. L’abbiamo visto tutti con che facilità passi dalle lacrime al sentimento per un altro uomo“. E dopo il ballo di Emanuele con Antonella, Gemma lancia una frecciatina: “Meno male che aveva male alla schiena”, a cui fa seguito la reazione di Tina: “Gemma, purtroppo, tu usi questa tattica: quando questi uomini non gli vanno a genio perché è troppo grande per lei. La verità è che tu vuoi un uomo più giovane. Tu stai qua da dieci anni e non ti sei ancora sistemata perché non è mai arrivato un 45enne e o un 50enne che ha perso la testa per te perché a 70 anni una donna non pensa alla chimica e al bacio dal quale non è scattato niente. Emanuele è troppo grande per te. Con gli altri non ti sei creata il problema del tempo e adesso che Emanuele prende l’iniziativa e ti bacia dici che non ti piace. Sei ridicola, smettila. A 70 anni guarda che esempio che dai”. Quella di Tina sarà un’uscita di scena fatta con stile.

