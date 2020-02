Barbara D’Urso una delle conduttrici più presenti della televisione italiana. Pomeriggio 5, Domenica Live e dallo scorso anno anche il ”Live – Non è la D’Urso”, Carmelita è una vera macchina da guerra e con i suoi programmi riesce a tenere incollati milioni di telespettatori alla televisione.

Ma Barbara è anche la grande protagonista del web. È proprio sul suo account Instagram che la conduttrice Mediaset affida la sua comunicazione per postare impegni professionali, ospiti delle sue trasmissioni, ma anche per condividere momenti di vita quotidiani e tanti ricordi.

















Barbara D'Urso ha infatti postato sul suo account Instagram, dove è particolarmente attiva e seguita, una foto che ha scatenato like e commenti dei suoi follower. La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live ha pubblicato infatti uno scatto dal passato in compagnia di Fiorello e i commenti sono stati tantissimi.















“Come non esaudire il desiderio di @rosario_fiorello?!? – scrive a corredo della foto Barbara D’Urso – Ecco pubblicata la mia foto insieme a lui, fatta all’inizio degli anni ‘90”. Non si sa quale sia stato il desiderio di Fiorello, ma a quanto pare avrebbe chiesto alla conduttrice di pubblicare questo scatto, che già in passato aveva fatto chiacchierare.

Nel 2013, infatti, durante un'ospitata di Claudio Cecchetto a Pomeriggio Cinque, era saltata fuori la foto dei due ed era stata commentata telefonicamente proprio con Fiore.









“Fai vedere la foto che abbiamo fatto insieme, tu col cappellino e io con i capelli lunghi. Non te la ricordi? L’abbiamo fatta insieme in una camera da albergo da soli!”, aveva detto il conduttore. “Guarda che gnocchi! – aveva detto la D’Urso – Siccome eravamo veramente belli. Io non ero fidanzata, tu nemmeno, ma perché non è successo niente tra me e te?”. “C’era un’altra! – aveva risposto ridendo Fiorello – La fotografa!”.

