“Ci lasciamo o ci sposiamo”. Arisa, ecco chi è il suo fidanzato (che le fa anche da manager)

Rosalba Pippa, in arte Arisa, ha partecipato al programma della sua città natale: Ballata per Genova. Ma cosa sappiamo della cantante genovese? Da ben nove anni è fidanzata con Lorenzo Zambelli, imprenditore friulano nonché suo manager. La loro relazione non è mai stata facile e spesso correvano voci di una profonda rottura. Molti anni insieme che potrebbero essere coronati con un matrimonio in grande stile. Eppure qualcosa sembra ancora mancare, ed è stata Arisa stessa a chiosare il discorso nello studio di Mara Venier. Proviamo a conoscere più da vicino Lorenzo e la storia d’amore così tanto dibattuta con la cantante genovese.

"Siamo sempre in bilico tra lasciarci e sposarci". Le interviste rilasciate da Arisa lasciano emergere non poche ombre sulla sua relazione con Lorenzo Zambelli, imprenditore e soprattutto manager della cantante. Una breve rottura è già accaduta nel 2016, ma poco dopo hanno ripreso il loro percorso d'amore. Il brano di Arisa, La Notte, spiega molto bene cosa intimamente possa muovere a una riappacificazione: "La vita può allontanarci, l'amore continuerà". Ed è continuato. Anche per ovvi motivi, visto che oltre che essere il suo fidanzato, Lorenzo è manager della cantante. Un ruolo molto difficile, che spesso potrebbe comportare punti di vista profondamente divergenti ed essere causa di liti continue. Infatti a proposito della rottura avvenuta nel 2016, Arisa ha detto qualcosa in più.































“Ci lega un grande affetto: quando costruisci qualcosa con una persona è per sempre, anche se il sentimento cambia. Lo cambio ne La Notte: ‘La vita può allontanarci, l’amore continuerà’. Oggi sto bene da sola. Abbiamo deciso di prenderci un momento di pausa e non siamo più tornati indietro”. Ma il momento di riflessione non è durato molto tempo e i due hanno deciso di ripartire da dove avevano lasciato, ovvero da una vita sentimentale che lega inesorabilmente anche quella professionale. Arisa, a proposito dell’ultimo Sanremo, ha affermato: “Quando fai un mestiere in cui ti dai molto agli altri, la sera quando torni a casa vorresti decidere solo tu quando parlare o stare in silenzio, sentire musica o fare altro… Ma le persone non le accendi e le spegni quando vuoi tu. Bisogna trovare qualcuno molto intelligente… Che io di base ce l’avrei ma bisogna vedere…”. (Continua dopo le foto).









Il mare dell’amore non è mai stato troppo calmo per loro e, probabilmente, proprio questa è stata la fortuna della coppia. Arisa non riesce mai a dare una risposta esaustiva: mette a freno qualsiasi chiacchiera che possa sollevare la proposta di un matrimonio. Nove anni trascorsi insieme, tra alti e bassi, che ancora non permettono alla cantante di colmare evidenti insicurezze. Lo ha rifatto in studio di Domenica In, quando Mara Venier ha esortato la cantante a dire il suo ‘si’. Al momento Arisa non vuole sentire parlare di matrimonio. Eppure non sembra che la cantante non abbia mai pensato alle nozze. Lo ha detto a La porta dei Sogni, ancora una volta alla confidente ufficiale Mara Venier. (Continua dopo le foto).

“Sono romantica! È da quando sono piccola che sogno di sposarmi”. Eppure Lorenzo rimane ancora un uomo del mistero. Di lui si sa davvero poco, se non che tifa per l’Udinese; lo ha detto Arisa durante l’ospitata di tre anni fa a Chi ha incastrato Peter Pan. A Vanity Fair la cantante ha anche ammesso: “lui è più bello di me”. Arisa ha attraversato un periodo difficile. I suoi chili di troppo hanno inciso negativamente sulla sua autostima: “Ho la testa piena di giudizio che ho di me stessa e non faccio altro che auto-sabotarmi. Non riesco più a scrivere canzoni. Ho problemi di peso. Non sono depressa, non sono triste, sono solo bloccata in attesa di ritrovare quel senso di libertà che provavo quando credevo che tutto era possibile. Devo ritrovare fiducia in me stessa e negli altri”. Arisa sogna il matrimonio, ma solo a patto che chi le starà vicino possa aiutarla a trovare sempre quella fiducia e quella forza di credere in se stessa. È compito anche di un manager, non credete?

