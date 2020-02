Fabio Fulco di nuovo innamorato. L’attore è stato per tanti anni fidanzato con la bella Cristina Chiabotto e l’addio alla ex Miss Italia, che nel frattempo si è sposata ed è in attesa del primo figlio, gli aveva lasciato l’amaro in bocca, come confessato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi dove per la prima volta parla della nuova fidanzata.

“Ero ferito, pensavo che il mio progetto di vita fosse svanito – ha raccontato Fabio Fulco al magazine diretto da Alfonso Signorini – Ora però al mio fianco c’è una persona che mi sta aiutando a riparare qualcosa che altri hanno distrutto. Veronica è arrivata al momento giusto. E con lei ho avuto la riprova che la differenza d’età è solo un cliché”. Già, perché la nuova compagna dell’attore è più giovane di lui di ben 24 anni. E anche lei è un’ex Miss. (Continua dopo la foto)

















Si chiama Veronica Papa, ha 25 anni (Fabio Fulco ne ha 49, ndr ) ed è un’imprenditrice nel settore della moda di Pescara ma è stata anche finalista a Miss Italia 2014 e a Miss Mondo 2016. Con lei l’attore ha voltato pagina e ora lotta per quel che reputa prioritario, ovvero “la famiglia, la continuità progettuale”. “Io voglio sposarmi e avere dei figli – ha proseguito Fulco su Chi – quando sei a un passo dal traguardo per cui hai lottato, ma la vita ti toglie tutto, è umano non crederci più. Ora invece sono tornato a battermi per i miei sogni”. (Continua dopo la foto)















E la notevole differenza d’età con Veronica Papa non è un problema: “All’inizio l’ho vissuto come un handicap. Ma con lei sto bene, riesco a parlare di tutto e sono felice, il resto non conta. Ho bisogno di un’anima, di alchimia. E le critiche non m’interessano”, ha precisato Fabio Fulco, che si è concesso una vacanza alle Mauritius con la nuova fiamma. (Continua dopo le foto)











“Ci frequentiamo da diversi mesi e avevamo voglia di staccare e prenderci del tempo per noi – ha continuato Fulco parlando della vacanza con la fidanzata – era una prova importante e l’abbiamo superata”. I due si sono conosciuti tramite amici comuni: “Per una questione di lavoro. Veronica studia, lavora, ha una vita normale, è una ragazza d’altri tempi, di una timidezza e di una semplicità disarmanti. Mi ha capito subito, ha capito ciò di cui ho bisogno”.

