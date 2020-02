La rivista ‘Chi’ ha intervistato Silvia Provvedi, che insieme alla sorella gemella Giulia compone il duo musicale Le Donatella. Per la prima volta in assoluto ha posato mostrando il suo pancione, infatti tra qualche mese diventerà mamma. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ ha parlato dei suoi progetti del futuro ed ha manifestato tutta la sua felicità per questo momento tanto atteso. Già quando era impegnata con Fabrizio Corona lei aveva sempre sognato di diventare madre e di sposarsi.

Ora, con il compagno Giorgio ha finalmente ritrovato la serenità e la felicità ai massimi livelli ed è pronta ad accudire il bebè che verrà alla luce. Su 'Chi' la giovane ha ammesso che ancora non è certa del sesso del nascituro e che sta discutendo con il suo partner il nome dello stesso. E Silvia si è inoltre soffermata sulla possibilità di convolare a nozze con lui. Andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono state le dichiarazioni più importanti della fantastica ragazza.

















La sua intervista è iniziata così: "A giugno diventerò mamma per la felicità di tutta la mia famiglia e del mio compagno. Questo bambino non l'abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore", ha confessato la Provvedi. La quale ha aggiunto: "Il nome? Stiamo discutendo su questo. Al momento i nomi in pole position sono due: se sarà maschio Andrea, se sarà femmina Benedetta. Il sesso voglio scoprirlo con calma e lo farò insieme con i miei genitori a Milano".























Alla domanda sul matrimonio con Giorgio ha affermato: "Non mi è mai interessato anche se adesso che sono incinta ho cambiato prospettiva e lo considero in maniera più dolce. Ma diamo tempo al tempo". Anche perché adesso la sua priorità assoluta è portare a termine nel modo più tranquillo possibile la sua gravidanza. Poi ci sarà la possibilità di pensare alle nozze e all'eventuale organizzazione delle stesse. Per quanto riguarda lei col pancione, le immagini sono veramente molto emozionanti.

In passato, Silvia e Giulia avevano ringraziano i fan per gli auguri: “Vi stiamo leggendo tutti. Grazie davvero di cuore per tutto l’affetto che ci dimostrate. Ormai siamo una Famiglia e ci sentiamo fortunate a condividere con voi un momento così speciale. Vi vogliamo bene, Silvia e Giulia”. Ora, non resta che aspettare ancora quattro mesi e poi Silvia potrà essere chiamata a tutti gli effetti mamma.

