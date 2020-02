L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, Beatrice Valli, è in stato di gravidanza e diventerà quindi a breve mamma. Nei giorni scorsi era stata a ‘Verissimo’ da Silvia Toffanin ed aveva parlato dei problemi avuti: “La gravidanza è impegnativa, più complicata delle altre due. Sono stata poco bene e sottoposta a cure pesanti, molto difficili da sopportare. Non sono tranquilla come le altre volte, ma sono contenta. La cosa più brutta è quando sui social insultano i miei figli, magari dicendo che mia figlia è brutta, anche con parole indicibili”.

Nelle scorse ore ha deciso di pubblicare una sua foto sul social network Instagram e questa ha preoccupato non poco i suoi fan. Infatti, la donna sembra essere molto stanca e provata ed i follower hanno quindi sottolineato questo suo aspetto, che non rispecchia la bellissima Beatrice ammirata in passato. Nello scatto ha due cagnolini in mano ed è comunque sorridente, ma nonostante ciò il viso ha tutti i segni della stanchezza. (Continua dopo la foto)

















Nella didascalia ha scritto: “Oggi coccole time con Poppy e Doro”. Tra i tanti commenti postati dagli utenti spicca quello di Gabriele Parpiglia: “Bella Bea”. Ma successivamente sono giunti i messaggi preoccupanti: “Hai un viso stanco, forza che sei un esempio per tante”, “Bea, questa foto non mi piace, non ti dona…Non si vede la tua bellezza”, “Bea non sembri tu, lascia stare un po’ le foto e riguardati…Sei giovane e bellissima, ti riprenderai col tempo”. (Continua dopo la foto)























Altri ancora hanno scritto: “Non ti dona questa foto”, “Questa immagine non ti rende giustizia”, “Sei sempre bella, in questa foto hai però il viso stanco. Riposati”, “Che bella”, “Tesoro, secondo me questo outfit non ti rappresenta”, “Sei di una bellezza ed eleganza disarmante”, “Grande mamma Beatrice, siete unici tu e Marco. Una famiglia stupenda”, “Sembri invecchiata di colpo, capisco il lavoro ma se ti hanno detto di riposare, dovresti farlo”. (Continua dopo la foto)

La Valli aveva annunciato così il sesso del bebè: “Oggi finalmente abbiamo fatto l’annuncio tanto atteso. Il Marchini sarà circondato da principesse. Inizialmente sperava in una maggioranza maschile in casa ma ormai si è arreso. In arrivo un’altra piccola buby. It’s a girl”. In precedenza, aveva dichiarato: “Abbiamo già in mente i nomi. Se sarà maschio sarà Edoardo, se sarà femmina sarà Azzurra. Se nascerà una bambina, dopo Bianca, saremo la famiglia dei colori”. E quindi si chiamerà Azzurra la nascitura.

Amici 19, la notizia che tutti aspettavano: la scelta di Maria De Filippi