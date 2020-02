Irriconoscibile. Dopo la dieta, la cantante Adele è un’altra persona. La foto pubblicata sui social, e scattata all’afterpary degli Oscar 2020 (organizzato da Beyoncé e Jay-Z al Chateau Marmont) a cui ha partecipato, sfoggiando un abito animalier, mostra la cantante con una silhouette invidiabile.

A postare lo scatto in rete, diventato virale in pochissimo tempo, la presentatrice polacca Kinga Rusin. Nel lungo messaggio che accompagna il post, King Rusin ha scritto che quello che non si vede è che Adele sta indossando delle pantofole che venivano date all’ingresso del party. “Ho parlato con Adele di… scarpe. Tutti ha avuto delle pantofole all’entrata… Ho avuto una conversazione con Adele sui miei tacchi alti (mi ha esortato a mettere le pantofole che lei aveva ai piedi)”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Una fonte vicina alla cantante ha rivelato a People: “Era sempre la stessa ma, al tempo stesso, era così diversa. Bella, ma quasi irriconoscibile”. A testimoniare il cambiamento di Adele, che in questi mesi ha perso circa 45 chili, arriva una foto postata dalla conduttrice televisiva polacca Kinga Rusin, che si è fatta immortalare insieme alla stella della musica. (Continua a leggere dopo la foto)















Un altro partecipante alla festa ha raccontato che Adele mostrava un “vitino da vespa, indossando un abito leopardato decorato con perline”. “Si è tolta le scarpe ed è scesa in pista per ballare”, ha aggiunto l’insider. Qualche mese fa sempre People, in un’intervista a una persona vicina alla cantante inglese, aveva commentato proprio la trasformazione di Adele oggi.”È facile concentrarsi solo sulla sua trasformazione fisica, ma si tratta in realtà di qualcosa di più grande. E’ arrivata al punto in cui non si sentiva benissimo. Sapeva che doveva cambiare qualcosa perché voleva essere la madre più sana possibile. Non si trattava di perdere peso”. (Continua a leggere dopo la foto)









“La sua perdita di peso è avvenuta perché ha smesso di bere e sta mangiando cibo sano. Ma ora ama anche la sua trasformazione fisica. È più sicura di sé, si veste in modo diverso e nel complesso è più felice”. Due anni di intenso lavoro e sacrifici per Adele, la magica voce britannica che ha stregato il mondo con le sue canzoni,che oggi si presenta al pubblico più bella che mai.

“Una farsa”. L’ex gieffino commenta l’uscita di Barbara Alberti dal GF Vip e rivela ‘qualcosa’ di scottante