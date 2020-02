La showgirl Loredana Lecciso è tornata a parlare e lo ha fatto al settimanale ‘Chi’, che uscirà nelle edicole italiane nella giornata di domani, mercoledì 12 febbraio. L’intervista si è concentrata in particolar modo su due persone: Albano Carrisi e Romina Power. La donna, che ha concepito assieme all’artista di Cellino San Marco i figli Bido e Jasmine, ha confessato di avere dei rapporti abbastanza positivi con lui. Ed ha ammesso di tenerci ancora parecchio.

Loredana ha anche ammesso di essere stata una persona a dir poco impulsiva e questo suo lato del carattere ha messo a repentaglio la sua relazione. Se si fosse comportata in maniera diversa, forse le cose sarebbero andate in un altro verso. Inoltre, durante il suo dialogo con il settimanale di Alfonso Signorini ha lanciato anche delle stoccatine nei confronti della rivale Power. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono state tutte le dichiarazioni rilasciate da lei. (Continua dopo la foto)

















“La passione con Al Bano non si è mai spenta e, negli anni, è persino aumentata. Ci sentiamo più volte al giorno, facciamo anche videochiamate, è sempre bello, stimolante e costruttivo parlare con lui”, ha confidato la Lecciso. La quale è consapevole che il cantautore pugliese sia stato veramente importante nella sua vita: “Insieme abbiamo creato una splendida famiglia, anche se mi rammarico di essere stata troppo impulsiva in passato”. (Continua dopo la foto)























“Se 20 anni fa avessi avuto la consapevolezza di oggi sarebbe stato tutto diverso; ora ho imparato a gestire me stessa e mi sento bene, vivo un momento felice”. Loredana si è poi soffermata sulla sua mancata presenza a Sanremo ed ha lanciato una frecciatina alla Power: “Non ero nella platea a Sanremo perché non ho mai assistito alle performance di Al Bano all’Ariston. Sono stata al gioco su chi scherza sulla nostra rivalità, tra me e Romina, ma da parte mia non esiste”. (Continua dopo la foto)

“Tra l’altro ho provato più volte a tenderle la mano, ma non ho mai avuto risposte”, ha concluso la showgirl 47enne. Loredana Lecciso, prima di Al Bano, è stata sposata con Fabio Cazzato dal 1993 al 1996 ed ha avuto una figlia di nome Brigitta. I figli con Carrisi, Yasmine e Bido, sono nati rispettivamente nel 2001 e nel 2002. A livello professionale, dal 2014 è ospite ricorrente della trasmissione di Barbara D’Urso, ‘Domenica Live’. Nel 2017 ha invece condotto ‘Le donne lo sanno’ su Radionorba.

